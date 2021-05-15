Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 趁低吸納
2021年05月15日 17:00
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拍攝車Panamera Turbo S E-Hybrid Executive一身Jet Black Metallic車身顏色，配21吋Exclusive Design輪圈和螢光黃色制動卡鉗，型格動感。(胡振文攝)
波子都可以好慳油，像配備PHEV插電式混能系統的四門GT-- Panamera Turbo S ，兼具高性能之餘，綜合耗油量只是每公里3.3L，以目前油價計算，講緊只是6毫幾子1公里，聽落確係吸引。
最近Porsche Approved Pre-Owned Cars提供精選車盤優惠，拍攝車Panamera Turbo S E-Hybrid Executive (2018年版，2020年已出牌)，現只需$200餘萬便可入手，足足平全新車四成，慳油兼慳埋首次登記稅，有冇小小心動先？
規格表
車型：4門4座位GT
引擎：V8 雙渦輪增壓
容積：3,996c.c.
電動馬達：恒久式同步交流電馬達
綜合馬力：680PS
綜合扭力：850Nm
驅動：前置引擎、四輪驅動
傳動：8前速PDK波箱
極速：310km/h
0~100km/h：3.5秒
車身體積：5,199×1,973×1,432mm（長×闊×高）