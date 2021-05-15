Panamera Turbo S E-Hybrid Executive　趁低吸納

波子都可以好慳油，像配備PHEV插電式混能系統的四門GT-- Panamera Turbo S ，兼具高性能之餘，綜合耗油量只是每公里3.3L，以目前油價計算，講緊只是6毫幾子1公里，聽落確係吸引。

最近Porsche Approved Pre-Owned Cars提供精選車盤優惠，拍攝車Panamera Turbo S E-Hybrid Executive (2018年版，2020年已出牌)，現只需$200餘萬便可入手，足足平全新車四成，慳油兼慳埋首次登記稅，有冇小小心動先？

規格表

車型：4門4座位GT

引擎：V8 雙渦輪增壓

容積：3,996c.c.

電動馬達：恒久式同步交流電馬達

綜合馬力：680PS

綜合扭力：850Nm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：8前速PDK波箱

極速：310km/h

0~100km/h：3.5秒

車身體積：5,199×1,973×1,432mm（長×闊×高）