曾拒入MIRROR！Jer慶幸唔似姜濤：我可以行街拍拖

男團MIRROR成員柳應廷（Jer）接受電台訪問，指2年多前為參加《全民造星》而裸辭，坦言在99強首回合就被全紅燈淘汰感打擊大：「當日我輸蝕喺唱歌，冇諗過要有表情管理，之前我一直Busking冇諗過咁多，到比賽每個評判一按紅燈，我會緊張眨一次眼，到最後歇斯底里唱，係想盡力挽回評判嘅心，但唔成功，嗰次係人生首次跳出舒適圈追夢，點知第一步就要走，好唔甘心。」

花姐三顧草廬

事後，他指收到經理人花姐邀他參加復活續賽，不過在20強落敗後，花姐曾三顧草廬力邀他加盟MIRROR，可是他婉拒2次，而花姐再鼓勵他好好考慮：「唔想加入男圑，係因為我擔心自己唔係擅長跳舞，我強項係唱歌，冇幻想到喺跳唱組合或MIRROR點發展。到第3次，花姐再同我講話近年香港唱得好嘅新人，有幾多個出到嚟，就係要先畀歌迷認識我。」

排舞嗌「救命」

他自覺入行3年所付出的努力比其他隊友多，每次排新舞都要嗌「救命」，隊友Anson Lo只需1個鐘，就能記熟舞步，但他卻要7日時間，幸好Lokman及其他隊員教他，回家後就要自己不斷練習。他去年登上「叱咤生力軍」金獎寶座，對於好兄弟AK三甲不入，他在台上講感受時更間接踢爆兄弟黑面，他說：「好感受到AK唔開心，當時我喺台上說話好即興，但畀人覺得幸災樂禍，我講嘢唔叻、用詞亦唔恰當，事後有跟AK傾點一齊加油。」他坦言有羨慕姜濤，但又慶幸不如對方背負偶像包袱，現可以和女友光明正大行街。