黃嘉樂演技大爆發　《逆》爆喊被讚真．演技

無綫熱播劇《逆天奇案》開播之來贏盡口啤，其中一個單元故事「消失的子彈」中更大玩感人煽情。單元中的男主角黃嘉樂演出令人亮眼。其中一場戲講述他到監獄探女友林熹瞳時，起初他冷靜情緒演繹出不能讓女友擔心的狀況，其後當他得知女友曾被強姦和殺人並自首後，即時將原定角色抽離並再將演技推高，即場崩潰嚎哭來演出那種無助、自責和不憤的情緒，演技大爆發令觀眾看得入目三分，演技令人刮目相看，又被2人之間的愛情所動容，網友直言「睇到喊」，大讚係「真演技」。

黃嘉樂接受東網訪問時，表示：「今次係從演以來喊得最多一次，所以比較難忘。好似探監嗰場戲拍咗2個Take。其實第1個Take導演已經收貨，不過我覺得可以做得更好、多啲層次，所以叫導演畀多次機會我拍， 最後揀咗第2個Take。不過拍攝林熹瞳戲份時，其實我喊得仲勁，啲工作人員都過要嚟安慰我。其實要演得好，對手都好有影響，記得有前輩同我講過，自己好無用，要對手一齊好先最好，我一直都記住咗呢句說話。」對於網友的支持，他表示：「好多謝大家鍾意我嘅演出，往後會再畀心機，希望大家都會喜歡。」