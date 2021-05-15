AGA同Mike開靜音Live騷：玩到好即興！

歌手AGA（江海迦）及師弟曾比特（Mike）舉行直播靜音音樂會，AGA表示是首次玩這種形式的音樂會：「想試好耐，平時自己作歌都係聽住Headphone去做，覺得每個人聽嘅嘢都唔一樣，覺得好好玩！而且原來樓下大電視可以直播睇到，之前細個約人都係約喺大電視度等。」她透露拿了個從小開始用的拍子機過來，做廣東歌展覽。Mike亦大讚今次好特別，由細到大都希望可以在樓下大電視見到自己個樣。

問到他們可會想在歌曲上合作？Mike坦言想：「好鍾意師姐啲歌，好正。」AGA說：「次次唱唱吓一遞咪畀佢都玩到即興，佢把聲好好聽，如果寫歌畀佢都好好玩，但要等吓，哈哈。」Mike即大呼好！

開4次騷都打風

講到有傳AGA的紅館騷將改於明年1月舉行，她說：「有啲眉目，但都要視乎疫情，之前有繼續入紙搵個啱嘅期，但唔敢抱太大希望，之前都延過幾次個期。」問到可會攞聖誕跨年個「邪期」？她自嘲更邪：「我咩期都取消咗，同埋我開過4次騷，4次都打風，依家開到騷已經感恩，可能我寫過首歌叫《無期》，依家自己受番。」