台灣疫情爆發！綜藝節目暫停錄影　張惠妹全面停工

台灣新冠疫情惡化，本在台北拍劇的藝人許志安也因疫情反彈，提早於昨日返港。今日台灣中央流行疫情指揮中心表示，過去一日當地新增180宗本地感染及5宗境外輸入病例，台北市、新北市即日起至本月28日實施第三級警戒，對室內室外聚會等人數有限制，即令台灣各大電視台紛紛取消錄影。

其中由「綜藝天王」吳宗憲主持的《小明星大跟班》、曾國城主持的《天才衝衝衝》等相繼宣布暫停錄影，而部分繼續在廠內錄影的節目，在拍攝前要有台前幕後的實名名單，除了上鏡時可脫口罩外，其餘所有參與的人員一律強制要戴口罩。吳宗憲表示收到消息是暫停錄影一次，更說擔心疫情失控。另外，台灣天后張惠妹和男友Sam共同經營的酒吧「A Light」昨晚在社交網宣布「配合防疫，全面停工」，經理人稱張惠妹近年冇曝光，因為大部分時間在家陪伴母親。

疫情令市民紛紛搶購物資，不少台星呼籲要冷靜保持理性，其中台星吳慷仁勸喻大眾「不要非理性囤積貨物」，藝人姚元浩則網晒貨架空空如也的照片：「大家請冷靜，請幫忙照顧身邊老人家，他們去賣場買不到東西，很擔心，不要存貨，我們用不到那麼多。」至於藝人金剛的女友黃瑜嫻（小嫻）則發文稱「天天都洗好多次手」、「現在沒事盡量少出門，天天量體溫，勤洗手消毒」，會常留在家中「煲劇」以打發時間。