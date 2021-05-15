ELEMENTS圓方推「初夏雙重消費賞」及「ELEMENTS X BLOOM 消費獎賞」

【特約報道】踏入 5 月，趕快換上時尚新季服飾為衣櫥注入清新元素，同時專享ELEMENTS 圓方帶來連串消費獎賞，包括「初夏雙重消費賞」，及與 Visa、ZA Bank 及商場現金回贈手機應用程式 BLOOM 聯手帶來的「ELEMENTS X BLOOM 消費獎賞」。推廣期內，顧客於場內消費滿港幣$2,000 即可享合共高達港幣$2,250 獎賞，總回贈高達超過 110%，另憑指定消費亦可享總值港幣$3,500 獎賞，各款 ELEMENTS 圓方現金券分別適用於場內逾百間人氣商戶，包括全新進駐ELEMENTS 圓方的 PORTS 1961 及 LE FIORI、還有 Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、Giorgio Armani、 Salvatore Ferragamo 及美容品牌 DIOR BEAUTY、Lancôme 及 La Prairie 等。此外，演薈廣場食肆亦推出歡樂時段餐飲優惠，精選飲品低至買一送一，讓顧客邊欣賞醉人的晚霞美景，邊品嚐美酒佳餚！

「初夏雙重消費賞」：憑指定消費更可享總值港幣$3,500 獎賞

ELEMENTS 圓方匯聚國際時尚品牌，讓顧客發掘更多新季時尚單品，塑造全新形象迎接初夏的明媚氣息。由即日起至 6 月 27 日，顧客於 ELEMENTS 圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000 獎賞#，包括港幣$1,000 ELEMENTS 圓方餐飲現金券及港幣$1,000 商戶禮券；另消費滿港幣$10,000，亦可享總值港幣$3,500 獎賞#，包括港幣$800 ELEMENTS 圓方現金券、PREMIERE CINEMAS 電影禮券 2 張，以及港幣$2,500 商戶禮券！

「ELEMENTS X BLOOM 消費獎賞」：尊享合共高達超過 110%回贈

此外，由即日起至 6 月 20 日，顧客於 ELEMENTS 圓方以連結到 BLOOM 手機應用程式的 ZA Card 或VISA 香港信用卡，即日單一消費滿港幣$2,000，更可享獎上獎! 除可獲「初夏雙重消費賞」總值港幣$2,000 獎賞#，顧客憑 ZA Card 消費更可額外獲港幣$250 現金回贈#^，合共可獲港幣$2,250 獎賞#，高達超過 110%回贈；或以其他 Visa 信用卡簽賬，則可額外獲港幣$100 ELEMENTS 圓方現金券 1 張#^^，合共可獲港幣$2,100 獎賞#。BLOOM 會員於推廣期內新登記成為「圓方之友」，還可額外獲得港幣$50 ELEMENTS 圓方指定現金券 1張#。

PORTS 1961 及 LE FIORI 新店帶來獨家開幕優惠 其他商戶亦推出多款人氣新品

PORTS 1961 及 LE FIORI 已進駐 ELEMENTS 圓方並為顧客帶來獨家開幕優惠。PORTS 1961 ELEMENTS 圓方新店貫徹巴黎旗艦店的典雅格調，讓顧客宛如置身於時尚之都，由 5 月 15 日起至 5月 31 日，凡購買正價貨品滿港幣$20,000，可獲 PORTS 1961 限定餐碟套裝；另一新店 LE FIORI 主打保鮮花藝術品，由即日起至 6 月 30 日，凡購買「Fiori Bear With Stem Preserved Rose」可獲 9折優惠。

此外，人氣商戶 Dyson 旗艦體驗店及 Nespresso 亦推出了多款熱賣新品，立即相約摯友親臨ELEMENTS 圓方探索時尚新靈感，同時賺取豐富的消費回贈！

全新歡樂時段優惠*：指定飲品可享買一送一優惠

位於 ELEMENTS 圓方演薈廣場內的食肆，推出歡樂時段餐飲優惠，包括：於 Joia 惠顧指定飲品可享買一送一優惠；於 District 8、Pivo Czech Bar、Stormies 惠顧指定飲品可享 7 折優惠；於 IZA Izakaya、McSorley’s Brewhouse & Grill、TANGO Argentinian Steak House 及魚塘鴨子可以優惠價惠顧指定飲品。趕快相約知己一同把酒談心，兼享歡樂時段優惠！

ELEMENTS 圓方「初夏雙重消費賞」

推廣日期： 由即日至 6 月 27 日

禮品換領處： 火區 1 樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午 10 時至晚上 10 時)

金區 2 樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午 12 時至晚上 8 時)

「ELEMENTS X BLOOM 消費獎賞」

推廣日期：由即日至 6 月 20 日

精選人氣商品及折扣優惠：