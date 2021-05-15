手機界三哥又推新機　中價享旗艦性能

手機界近期新機頻頻，競爭愈趨激烈。Canalys報告顯示，小米於2021年第一季的智能手機出貨量為全港第三位，單季增長更是第一達到164%，非常誇張。有如此成績，奉行機海戰術是原因之一，其Mi 11家族便非常鼎盛，繼11、11 Lite及11 Ultra，日前再有兩名新成員Mi 11i及Mi 11 Lite 5G加入，進一步填補旗下中低檔5G市場的空缺。

Mi 11i搭載最新Qualcomm Snapdragon 888流動平台，內置120Hz更新率的6.67吋 E4 AMOLED屏幕、Dolby Atmos立體聲雙喇叭及4,520mAh大容量電池。後置3攝鏡頭分別由1.08億高清主鏡頭，800萬像素119°超廣角鏡頭及500萬像素長焦微距鏡頭組合，並內置AI及影片編輯功能。

Mi 11 Lite 5G定位較低，搭載Qualcomm Snapdragon 780G 5nm 5G高效能處理器及4,250mAh大電量，配備6.55吋的AMOLED TrueColor 10-bit原色屏幕。影相則由6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭和500萬像素長焦微距鏡頭包辦，電池容積亦有4,250mAh之高。

兩部手機現已開售，Mi 11i備有8+128GB和8+256GB兩個版本，提供宇宙黑、太空銀及冰霧白3色 ；Mi 11 Lite 5G備有6+128GB版本，備有柑橘黃、薄荷綠及松露黑3色。