名畫化身美食　帶來官能享受

每年5月，本地都有相當多的藝術活動，眾所周知，藝術和美食往往密不可分，最近不約而同有餐廳將多款名畫作靈感，將之化身成富藝術色彩的美食，大家在享用前先欣賞一番，品味過程中或會進一步了解到名畫的內涵，豐富五官感受。

名畫結合音樂

每次到歐洲，總會到博物館或畫廊欣賞各式各樣的作品，不過它們因身價非凡，大家只可遠觀略不夠喉。尖沙咀的Amelia by Paulo Airaudo由即日至6月10日，以5款藝術品和畫作為靈感，打造出不同的菜式。當中有2道菜式以畫入饌，徐悲鴻於1941年創作的《奔馬》，打造出一道Galloping Horse，以鹿肉代替畫中的馬，配以紅菜頭和咖啡汁，加黑莓汁來伴碟，表現出馬兒的動感。另一張被選用的畫作，是日本江戶時代中期由歌川國丸創作的《竹與旭日》，以萵筍代替竹子、血橙泡沫為太陽，加點京葱和酸梅粉，化身成一道清新的Rising Sun。餐廳特別為菜式挑適合的音樂，客人用手機收聽，更容易投入欣賞的世界中。（需預訂）

先賞後嘗

雖然經常有藝術品入饌，客人要在腦中勾勒藝術品或畫作的模樣，不免有點偏差。法國糕點品牌DALLOYAU在這個5月，選用了2位本地藝術家鄭展文、曹婷，和法國抽象藝術家喬治‧馬修共7幅畫作，印在招牌歌劇院蛋糕上。客人可以先欣賞每幅作品，感受當中的意境，之後再慢慢品嘗。（需3天前預訂）