買性感內衣飛加國！楊曉穎出動催情香薰誘未婚夫

前環球小姐香港區冠軍楊曉穎（Sharon），年初宣布與拍拖3年的加拿大男友結婚，由於疫情關係，男友早已將工作基地搬返當地，他們雖已一整年沒見面，但每日都透過視像通話，即使有時差亦Keep住蜜蜜傾，感情有增無減，而準新娘待完成手頭上工作，便開始籌備婚禮。

曾揚言有仔趁嫩生的Sharon，亦計劃婚後火速造人，望於30出頭升呢做媽咪，她還有意飛到當地給未婚夫送驚喜。日前她獨自現身銅鑼灣，為今趟旅程搜羅物品，先到書店看懷孕相關書籍，之後轉到旁邊售賣香薰的舖位，職員上前熱情招呼並起勢推介，結果她爽快買下香薰套裝，接着又到一間內衣店繼續Shopping。在店內兜了一圈，她拿起喱士Bra及吊帶睡裙拼上身配襯，未幾即扑錘入貨。看來香薰加上性感內衣助攻下，她男友必定抵受不住誘惑，分分鐘未及結婚已經開行Turbo展開生B大計！

隔住個Mon見面呻慘

記者其後聯絡上Sharon，問是否為造人做足準備？她笑說：「我Ready嘅，不過都要男友配合，因為大家真係好耐冇見，視像見面完全唔同Feel，好慘！但香港仲有工作未完成，等緊個Break就飛過去見吓面，依家仲要計埋隔離日子，所以去到都想留多陣。（婚禮準備好晒？）都未，會留意住疫情發展再定。」