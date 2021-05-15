黎淑賢一摸定情　當無毛喵星人Pow Pow係仔湊

前亞姐黎淑賢（Bonnie）已是四子之母，去年「添丁」領養「五子」加拿大無毛貓Pow Pow，大眾對罕有的無毛貓（斯芬克斯貓）接受程度參半，黎淑賢起初也卻步，後來卻不自覺地被Pow Pow吸引，更發現彼此非常有緣：「我一直好鍾意貓，但因為鼻敏感養唔到。有次朋友問我領唔領養佢，我一開始都抗拒，但之後唔知點解不停心掛掛，好似有魔力咁。直至第一次見面，我一摸佢就已經好嗲我，最有緣係我翻查佢生日，先知係同我結婚周年紀念同一日，好似整定咗我哋要相遇。」

曾遭棄養 嗲到暈

Pow Pow活潑好動、愛親近人，每晚更與Bonnie同床共枕，但其實牠遇上Bonnie之前曾遭棄養，因而缺乏安全感，Bonnie說：「本身個主人買佢返嚟又突然唔要，中間人賣唔出諗住自己養，但父母又覺得佢似怪獸唔畀入屋，最後將佢放咗喺間空屋度，晚晚自己一個喊，喊到隔籬屋以為有BB喊。（一開始會唔會好難親近？）最初佢好驚，瞓覺都要坐直唔敢趴低，大約一個星期就開始適應，仲好黏人，最搞笑係貓仔通常舒服會發出咕嚕聲，佢太開心有人陪，長期8個鐘都咕嚕咕嚕，搞到我以為佢有咩病。」

長開暖氣使費甘

不過當Pow Pow融入家中後，卻發現牠有哮喘，不時咳到吐脷、流出紅色鼻涕，愛貓心切的Bonnie不但每日帶牠到診所聞氣，又搜羅醫院級的空氣淨化機，自己甚至戒用香水，終令其病情穩定下來。加上她擔心貓咪着涼，不時為牠添置衣服，而且長期在家開暖氣、暖氈，短短半年已花費逾5萬元，她不禁笑說：「雖然領養唔使錢，但原來養佢嘅使費仲貴過佢身價。」雖然如此，Pow Pow的窩心舉動又令她相當感動：「有次我飲水濁親標眼水，佢以為我喊，走埋嚟舔乾我啲眼淚安慰我，真係好Sweet。所以我真係好怕佢離開我，依家最希望佢身體健康，可以破紀錄活到20歲！」

Pow Pow小資料

品種：斯芬克斯（雄性）

年齡：1歲

體重：3.5kg

出生地：加拿大

身價：約3萬元

注意事項：由於沒有毛髮保暖而且皮膚有大量油脂，需長期穿衣服禦寒，以及阻隔油脂。