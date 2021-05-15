面對執着老公點算？單文柔用愛化解　張寶兒認輸

未夠30歲已為人妻的單文柔（Phoebe）、張寶兒（Bowie），面對性格執着又有原則的老公陳展鵬及袁偉豪（Ben），就算幾理智、強硬都好，惟有以柔制剛。當Bowie指袁生很有主見，不能「硬碰」時，Phoebe即驚訝謂：「我以為陳生已經係金字塔個頂！」不過，兩位嬌妻樂於挑戰高「峰」，以另類方法軟化老公。

Bowie與Phoebe都是因選港姐而加入娛樂圈，二人因而結識老公Ben及陳展鵬，Phoebe更已為人母，與展鵬育有2歲愛女小豬比。她們都是2016年同屆港姐，選美期間已相當投契、合眼緣，至今仍是一對閨密。

二人性格截然不同，Bowie屬理智型、有主見，更自稱是「大女人」一名，至於Phoebe明顯是感性型，愛得黐纏，開口埋口都「我老公話......」，絕對是可愛人妻。說到展鵬與Ben都屬「大男人」時，Phoebe謂：「我老公話佢唔係大男人！佢話佢對我冇要求㗎！本身我都好有主見，但對住佢某程度輸咗少少！（你兩個老公都好執着！）吓！我覺得我老公已經係金字塔嘅頂端，原來一山還有一山高。」Bowie又謂：「我哋係用軟性方式解決問題，我係好有主見，但袁生更有主見，所以冇得硬碰！（妳輸咗？）係呀！我輸咗，（妳哋脾氣要好好？）要多啲耐性同智慧。」

問到老公平時有否「特別」要求時，Bowie即大爆謂：「佢要我剪短頭髮，都堅持咗半年，我唔想剪，一來習慣咗長髮，二來我頭髮好軟，每日要用好多時間去處理，有次去Staycation，佢又話：『其實你成日影咁多FASHION相，造型可以再特別啲，你把長頭髮實在太普通嘞！』我聽到之後就着火嘞！我係你老婆咁都唔特別？之後就發脾氣剪咗，原本佢想我剪埋齊蔭，但我覺得自己未必HANDLE到，就買咗個假髮夾畀佢睇，（你為咗滿足佢？佢滿意嗎？）佢見到好開心，覺得髮型師滿足佢嘅願望。」

不過，Bowie對Ben都有「軟性」影響，例如Ben不會特別吃supplement（營養補充品），但由細到大Bowie的媽咪都會教她養生，食完雪糕就要飲薑水，現時Ben都受她影響，Bowie語帶得戚謂：「依家佢同朋友傾偈開始會叫人食supplement，同埋佢依家好鍾意飲薑水，冬天仲會泡腳添！」

Phoebe就指老公展鵬向來對她沒太多要求，她謂：「佢唔會直接要求我做一啲嘢，但言語間佢會話：『咦！你咁做會唔會好啲？』佢覺得我人生閱歷比較淺，會提議我學一啲嘢 ，但我自己都有我諗法，經過一輪角力後，我覺得都可以試，係我想佢開心啲，唔一定我認同佢嘅諗法。（咁即係配合佢啦，有冇同展鵬鬧過交？）都有，都係好無聊，小事到一個飲水杯，佢就會講到你嘅性格、人生將來閱歷，會有啲咁嘅情況，佢話我要成長！如果真係好鍾意呢個人就要tune一tune（調校）呢啲位！（咁你真係好鍾意佢喎！）所以咁快就衰喺佢手上！」

Phoebe又指展鵬要她學投資：「佢覺得我對數字冇乜概念，尤其依家要顧家，佢話：『其實妳啲數係咪要識得計呢？』我初頭聽到都有少少嬲！乜你咁話我㗎！但後來我又覺得佢講得啱，因為我有時會多個0、有時又會少個0，睇股票機、計數機時都會發生，我發覺呢件事都好嚴重，老公對呢方面有啲睇法，佢覺得投資同股票係會影響一個人智慧成長同經歷，所有嘢都有成長，甚至煮飯都有成長，所以我都會留意吓！有時我會請教Bowie，因為佢數字方面係叻嘅！」Bowie謂：「我覺得都係！因為要磨合，我哋另一半都比我哋年紀大好多，佢哋經歷、生活習慣唔同，所以大家都要聽對方講嘅嘢，互相讓步。」

Phoebe經常被人問何時生第2胎，而Bowie則被催生，問前者有否後悔這麼早生B時，她開心笑謂：「冇呀！因為小豬比真係好得意，以前我冇諗過生小朋友，我喜歡拍拖，愛情大過天，但後來展鵬畀咗個訊息我，有個家庭、有小朋友老咗都好好，我諗又係幾好喎！我想挑戰吓！（未夠30歲就生冇後悔？）如果嗰個唔係陳展鵬就唔會嘅，但嗰個係陳展鵬OK嘅！」

至於Bowie被問到想不想生時，她理智的分析：「都唔到我選擇！呢啲係上天一個緣分，我覺得呢個世界已經咁多小朋友，我讀地理，呢個世界好多資源太唔夠分，有現成嘅小朋友點解仲要生呢？所以以前我係諗住領養，但結婚後呢個念頭慢慢減退，因為袁生係屋企獨仔，佢哋都係想有小朋友，生一個就太寂寞，要生就生2個，我會生嘅，但依家我未有精神照顧小朋友，我結咗婚、搬咗屋，好多嘢都改變咗，要重新習慣，我覺得要去接納多一個生命需要空間。」跟着Phoebe則謂：「生BB係要衝動嘅！（妳已準備生第2個？）我有個計劃同諗法，想畀多1年、年半時間自己，做好依家嘅先，我仲有好多嘢想做，事實上阿女出世的確影響咗我好多，我都想多2個細佬妹去陪佢！」

此外，雙方都是藝人，面對負面新聞，難免會受影響，Bowie坦言Ben入行比她早得多，所以遇到事情時，她都會企在他位置，了解他為何會有那些想法：「好多時我會明白咗佢先，然後用我自己嘅睇法分析畀佢聽，我同袁生一齊4年，面對事情都成長緊，（佢有冇受你影響而調整？）有㗎！但好多嘢大家互補，要自己消化。」而Phoebe坦言相信展鵬處事方式，知道對方需要的只是一個安全的「窿」：「好多時佢係要搵一個安全嘅地方，需要一個窿，有時佢講嘢我唔係好留心，佢發覺時，我就會交多少少戲，畀多啲反應，有人問2公婆係咪需要做戲，有啲人話要，但如果為對方着想而做，我畀回應你開心，你開心又煩唔到我，幾好呢！」