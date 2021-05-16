【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初五甲子金危日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、裁衣

忌：開倉、安床、修井

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

心情起伏大，容易意氣用事，不宜作重大決策。

金牛

健康為重，適宜待在家中，宜推掉無謂應酬。

雙子

踴躍參與社交活動，易獲得對你有利的訊息。

巨蟹

情緒有點鬱悶，駕駛一族不妨出去兜風散心。

獅子

趁星期日陪伴家人吃餐飯，可享受天倫之樂！

處女

適合談情說愛的吉日，單身者易遇上有緣人。

天秤

財運一般，要經得起物質誘惑，防入不敷支。

天蠍

內心浮躁，跟好友互動可釋懷，別獨留在家。

人馬

綠色植物有助鎮定心神，不妨攜眷到郊外玩。

山羊

愛情運上升，穿色彩明亮的服飾易吸引異性。

水瓶

有因財失義的可能，學懂妥協才能避免衝突。

雙魚

勿把自己的想法強加於人，只會吃力不討好！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 人緣佳

（跌）猴 是非多

鼠

鬥志昂揚，就算職場上出現勁敵，也毫無懼色。

牛

胸襟廣闊，待人有風度，有利拓展人脈關係。

虎

社交運強，無論跟誰聊天都表現得談笑風生。

兔

人氣上升，利事業發展，容易得到同事支持。

龍

精神飽滿，有迎接新挑戰的魄力，事業現轉機。

蛇

工作表現佳，卻得不到預期回報，大受打擊。

馬

是日沖煞，機會稍縱即逝，決定了的事別猶豫。

羊

貴人助力強，只要努力工作，不難出人頭地。

猴

言者無心，聽者有意！說話太直易得罪別人。

雞

做事要專心，多留意細節，可確保工作順利。

狗

桃花旺，單身者有機會結交樂觀開朗的異性。

豬

說話要經大腦，做事宜三思，免得傷害別人。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

臭脾氣的配偶

女性無不希望另一半脾氣好，對自己溫柔，能處處遷就，而不是動不動便發惡，甚至爆粗打人。有人懂得控制及疏導自己的情緒，亦有些人胸襟很廣，能容納他人的過錯，他們的本性不易發怒，遇上這樣的情人是有福氣的。

面對易發脾氣的配偶，除了鼓勵配偶改善自己的情緒外，亦可以利用風水之法，改造風水環境。

在大自然界，植物可說是與世無爭，任何植物都是要在平靜安祥的環境中才能好好生長，無一例外，所以植物氣息是最祥和的。

當你心情欠佳時，或是有其他負面情緒，只要到郊外的樹林走走，置身於各種各樣的植物當中，它們散發出的靈氣，就會淨化你的身心，令你平和下來，令心情愉快，負面情緒慢慢減退。

用植物散發出的靈氣，引伸於改善配偶臭脾氣的風水上，你就明白箇中竅門。尤其是睡房之中，在睡床旁邊的小几上，適宜擺放一個小花瓶，瓶內插上菊花，少則一朵，多可以四朵。菊花的氣最安寧，性質稍涼，其氣最具緩和情緒的力量，作為消減臭脾氣的風水工具，可產生一片平和力量。不論是黃菊或白菊，都很合適。

除了可用於風水布局上，拿菊花泡茶飲用，亦利於平和情緒。此外，睡房使用藍色的床單被褥，亦甚適宜，因為藍色是紓緩情緒、潤滑人際關係的顏色。