台灣疫情大反彈！余思霆闖疫區採訪　邵珮詩停工

新冠肺炎疫情在香港逐漸受控，鄰近的台灣近日卻轉趨惡化，單日本地感染個案已達3位數字，當中台北市、新北市提升至第3級警戒，全台娛樂場所關閉。身在台北的余思霆卻勇字當頭，奉命到疫區進行直擊採訪；為無綫在當地拍綜藝節目的邵珮詩，則受疫情影響暫停拍攝。

已在當地逗留多個月的思霆，既拍攝無綫綜藝節目，近日亦埋首拍攝一套合拍劇集，原定暑假返港，近日更在社交網留言倒數回歸，無奈當地第二波疫情突襲，令歸期存有變數。前日適逢休息日，雖然當地疫情嚴峻，但思霆當天早上接獲公司通知後，即聯同攝製隊勇闖被視為疫區的萬華區茶藝街，為同晚播出的《東張西望》進行直擊。

快閃嗌恐怖

思霆昨日接受東網訪問時，坦言前往疫區沒有過分憂心，但到場後見人流稀疏，感覺有點恐怖：「個氣氛好靜，所以我哋用最快嘅速度拍完即刻走。（有冇加強防疫？）我本身都好注重防疫，拍攝前後都會噴消毒酒精，全程口罩不離身。」問到劇集的拍攝進度可有受影響？她說：「暫時未收到通知會停，不過呢兩日咁啱放假，所以要等劇組安排。」而朱敏瀚對於女友思霆闖疫區亦不太擔心：「佢好乖嘅，去到邊都戴口罩同消毒，物資方面充裕過我添！原本進度順利應該7月返，同埋返嚟唔使隔離好耐，依家就未知點，希望嗰邊疫情快啲穩定啦！」

幕後轉居家工作

至於正在當地為無綫拍攝綜藝節目的邵珮詩，受訪時表示已接獲通知暫時停工：「短短3日就變成咁，我哋都暫時停拍咗先，好多場地唔借出嚟拍，工作人員亦變咗居家工作。市民就開始搶防疫物資，但目前我係充足嘅，所以盡量留喺屋企，做吓運動同研發吓甜品打發時間。」而她昨晚更新社交網，自言是「隔離達人」，可以與網民分享居家隔離的經驗，又不忘宣傳節目《跟住去旅行》：「雖然台灣這幾天真的讓我們很擔心，但有個好消息，很想來看台灣的朋友，我的新節目播出了！」