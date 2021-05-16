【心理測驗】一人之境發掘真我

每個人都會有很多面，對着陌生人有一面，面對熟悉的人又有另一面，對着親密的人，就會是最真的一面，獨處時又是另一面。有時候，你所表達和認識的自己是經過修飾和思考的，那麼心底裏最真實的你，又是怎樣呢？日網正流行一個「無人島心理測驗」，一個選擇就可以看出你的真實個性，準定唔準？試下就知。

【問題】

如果有一天要你去無人島生活，而你只可以攜帶以下一種物品，在不會有任何支援的情況下，你會選擇哪一種？

A.麵包

B.一瓶水

C.毛氈

D.心儀對象的照片

【結果分析】

A.堅強而獨立

要是你選擇麵包，反映你是一個獨立自主的人，食物可以令你有更多存活下去的時間，象徵你的生命力非常堅韌。這樣的你無論面對甚麼難關都不會輕易放棄，不習慣依賴別人，想憑自己的能量闖出新機。即使平日看起來柔弱、老實，但真正遇事時就可以發揮自身的力量。

B.聰明又能幹

選擇水的你是非常理性的人，有強勁的洞察力和判斷力，懂得審時度世，把握機會，發揮實力，因為水是維持生命的重中之中。雖然是一個聰明又敏銳的人，但平日低調且謙遜，是深藏不露的人，一旦遇到難題，就會運用自己的智慧和能力去解決，是不少人心目中值得信賴的存在。

C.高傲但溫和

從毛氈這個選擇，就知你是一個由骨子裏就溫和的人，毛氈可以帶給人溫暖，有包容心和同情心。平日的你可能看起來高傲又有距離感，令人難以接近，但其實你有一顆溫暖的心，會珍惜身邊人。如果遇到有困難或煩惱的人，更會主動伸出援手，因為你認為人本身就該互相幫助，希望以真心換真心。

D.寂寞愛撒嬌

心儀之人的照片，顯示你是一個外表獨立，實則容易感到寂寞的人，愛撒嬌又愛黏人。看着喜歡的人的照片，可以幫你消除孤獨和不安感，需要別人來聆聽和陪伴，習慣從親近的人之中尋找關愛，是無法獨自一人生活的人。