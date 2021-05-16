港台前主播大Battle！E Cup「百大正妹」硬撼陳嘉倩

無綫盛產唔少新聞之花，就算離開咗嘅都為人認識，好似黃婉曼、梁凱寧等，但當中知名度最高嘅一定係陳嘉倩！畢業於中文大學英文系嘅佢，擁有甜美外表，被網民封做「嘉倩BB」，而近年佢仲由新聞界跳入娛樂圈，加入ViuTV做主持又上遊戲節目，展現不為人知一面。雖然佢喺《學神出沒注意》中嘅表現及態度受到不少批評，但無阻人氣持續高企！而喺台灣方面，亦有一位轉型成功嘅前主播得到網民垂青，最近仲登上「台大百大正妹」，絕對唔輸畀陳嘉倩！

財經台出身嘅呢位前主播叫蔡尚樺，現年31歲，比陳嘉倩大1年係，樣貌清純，一雙炯炯有神嘅大眼睛更電暈唔少宅男，除咗顏值高，身材都非常「凸」出，擁有Big爆E Cup上圍，一張簡簡單單嘅Deep V晚裝照已經搞到網民嗌「受不了」、「火辣誘人」，不過佢相當錫身，甚少Post性感相，但已足夠獲選「台大百大正妹」，「超齡」學生相被翻炒，被大讚「太正了吧，比學生還更像學生」，完全冇違和感！

而佢嘅來頭仲相當唔惹少，學歷超高，擁有台灣知名學府國立政治大學法律系、經濟系雙學位，之後再考上台大商研所，名副其實係學霸，有樣有身材有學識，難怪獲網民封做「最正女主播」！而近年，佢轉戰做娛樂節目主持人，去年更攞埋金鐘獎益智及實境節目主持人獎，「火」勢相當猛烈呀！

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