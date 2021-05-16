第一胎生女　薛家燕畀奶奶搞到喊：好唔安樂

藝人薛家燕為節目《日日媽媽聲》擔任嘉賓，家燕分享首次生BB時的經驗，原來身在美國的奶奶致電第一句就問她是生仔還是女，當知道是女時，便說不回來香港，她說：「我即時喊，好唔開心，好唔安樂，所以兩年後生第二個時好壓力大。」她為了計排卵期，更跟隨老公到杭州出差，她又將排卵期講成產卵期，十分搞笑。現在身為奶奶的她，大讚新抱好懂事，是兒子的福氣。而同場的陳敏之直言現在已經是「呷醋奶奶」，她說：「我唔想個仔拍拖，我要個仔將來搵女友要好似我咁，如果個女仔對仔唔好，我會好心痛囉！」

另一嘉賓盧宛茵則認為「好仔不如好新抱」，又笑言會擦新抱鞋及不時送禮物，自認婆媳關係甚佳。之後現場玩遊戲，她分別演好奶奶及惡奶奶，因她惡奶奶形象深入民心，演好奶奶時，羅敏莊扮打冷震，笑說：「有陰謀呀！」

節目唯一的男嘉賓陳展鵬，經常掛口邊讚媽媽好，余安安都讚他是孝順仔。提到兩歲女兒「小豬比」，他冧爆表示新歌《零歲》就是送給女兒的禮物，他說：「我畀女聽首歌時，佢個樣好甜，好快學識唱第一句，好記得，立即影低呢個moment！」他又否認是寵女狂，笑言：「唔着數，老婆先係永遠，女大啲唔會畀你拖。」