NMB舊將渡邊美優紀　與男團主音蜜運好事近

日本女團NMB48的27歲前主將渡邊美優紀，本月初剛宣布離開効力多年的事務所另起爐灶，雖然她否認離巢嫁人，但昨日卻有雜誌踢爆美優紀正與跳唱男團Da-iCE的30歲主音花村想太蜜運中。2人大方認愛，更已共賦同居，看來隨時好事近。

本月6日，雜誌拍到美紀優離開2人位於東京涉谷的同居愛巢後，便登上花村駕駛的汽車，到惠比壽車站會合其監製團Ange et Folletta的成員Minami後，3人便直駛到台場的公園為社交網用的相片拍攝。美紀優影相時，花村不介意在旁幫女友做「阿四」，其後美優紀又反拍男友，十分恩愛。此外，2人亦多次被雜誌拍到以情侶裝外出。

據知花村於出道前已是美優紀的粉絲，2人拍拖約2年，去年更展開同居生活，早已視雙方為結婚對象。事實上，2人曾在社交網大晒同款情侶物品「洩蜜」，花村座駕的車牌919更是女友的生日日期，戀情早已是雙方粉絲間公開的秘密。而上周四，花村離開寓所時被雜誌直擊，大方承認與美優紀拍拖，被問到同居及結婚時，他表示自己不能多談，着記者向事務所查詢。

美優紀於2010年加入NMB出道，7年前曾爆出與醫生大模特兒藤田富過夜醜聞，2016年離隊後曾遭封殺，試過轉戰內地發展，2018年才復出再戰日本樂壇，又擔任女團監製，瓣數多多。