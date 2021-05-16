洪朝豐自創發音訓練　幫助失去語言能力患者

前著名DJ洪朝豐有感本港疫情持續緩和，決定「重出江湖」將於下月假中環重辦靜心班，望藉着其具治療性的聲音為港人減壓，不過今次課程跟3年前大有不同，他接受東網訪問時說：「以前只係同啲學生一齊打坐，今次呢個課程，我開創先河加插新元素，就係會用開場前30分鐘，同大家傾訴心聲，互相分享生命，撫平傷口，如果有需要，都有機會同我單對單傾偈，我覺得將唔開心嘅嘢講晒出嚟，係醫療心靈嘅最有效方法，之後就係罄療、靜坐同分享環節。」他又指因疫情關係，每課只能容納10名學生，所以他望授課可以長做，才可幫助更多人減輕疫情下的負面情緒。

他於3年前因罹患舌癌要切除2分1舌頭保命，手術後曾一度口齒不清，但他受訪時，咬字明顯比以前清晰：「其實我依家發音冇大問題，都講得好清楚，因為我有套自創嘅訓練方法，但好講用語言同大家分享，如有機會我可以親身示範畀大家睇。」又指2年前，曾遇上一位太太求助，對方的丈夫因病要切除整條脷而失去語言能力，但經過他親授其獨門的訓練方法後，該患者已恢復大部分語言能力，他說：「嗰位太太多謝我幫到佢，其實我比嗰位太太更開心，因為幫到人就係幫到自己。」