「超人」亨利卡維爾反擊八卦網友　晒女友證情未變

飾演DC超級英雄「超人」的38歲英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）於社交網站分享與31歲電影公司行政人員女友Natalie Viscuso的親密拍拖合照，回應八卦網友對他感情生活的猜測。上月亨利被傳與Natalie分手，搭上科學家Danielle Beausoleil。

亨利撰寫長文探討藝人私隱的問題：「親愛嘅粉絲同追隨者，我想做個小小嘅宣布。我留意到社交網站有啲怨氣，愈嚟愈嚴重，有好多……暫時叫猜測啦，關於我嘅私生活同工作合作關係。雖然我多謝佢哋『猜測』嘅熱情同支持，但去到一個地步，但當去到一個需要我回應嘅地步，就係一件壞事。」

他指現在是一個社交網站爆炸的年代，愈來愈多人了解到自己觀念很狹窄，需要擴充眼界配合他人：「所以，如果你透過出奇地咁多嘅方式表達緊不滿同怨氣，係時候停止。我知道猜測同講八卦好過癮，喺網上圍燼取暖，但你嘅『熱情』用錯地方，傷害緊我最關心嘅人。」

最後他強調現在很開心：「我依家感情生活好開心，我人生好開心。如果你哋為我開心我會好感恩。如果你唔可以做到，至少做人有啲尊嚴，做好自己。」