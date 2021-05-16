糉有早鳥優惠　大擦時令好滋味

雖然6月中才是端午節，但各大食府餐廳及品牌已把握機會，率先推出各款五月糉的早鳥優惠，無論是預訂或選購禮券都有多種折扣，想慳家得來又食到滋味的五月糉就不要錯過了。

傳統特色口味

要數多間提供早鳥優惠的品牌，帝港酒店集團包括帝都、帝京、帝景及帝逸酒店就推出多款傳統特色端午糉包括至尊足斤裹蒸糉、五香瑤柱鹹肉糉及帝港湘蓮鹼水糉；以及三色有機養生糉和帝港御品五寶糉兩款新派端午糉子組合，前者更適合素食人士享用呢！於5月18日前預訂，可享約7折優惠，於6月7日前預訂亦有約75折優惠（糉券可於5月15日至6月14日期間換領）。

套裝折上折

除了傳統口味，新出的配搭也很有吸引力。唐宮小聚今年除了有金桔豆沙糉和升級版的紅藜五穀糉外，新推的口味有松露西班牙黑毛豬糉和川味麻辣牛腩糉。集齊4款口味的粽有福禮品套裝可用約85折價錢購買，於5月19日前預先選購禮券的話，可額外再享85折的優惠，折上折更抵。（禮券於6月1日開始換領）

網購9折

近年流行健康飲食，糉子的餡料有時都慎選。佐敦米芝蓮星級中菜廳逸東軒今年除有至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉，今年推出的新糉就有八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉，盒子選用仿製竹葉紋理的可分解環保紙配鹹水草，配搭健康優雅。由現時至5月19日，客人於指定網頁訂購，享有9折優惠。（禮券於6月1日起換領）

糉券8折

買傳統食品，很多人都會揀選老字號，香港榮華餅家今年就有極品紅燒一口鮑魚糉皇套裝、豐盛裹糉粽、風味蛋黃金腿咸肉糉、黑糖豆沙及清香嫩滑蓮蓉梘水糉選擇，由現時至5月30日，預先購買糉券，可享8折優惠。（禮券於6月1日起換領）

鮑魚糉8折

傳統的糉子的餡料都比較簡單，如果是酒店製作，用料當然隨之升級，香港麗思卡爾頓酒店今年就有製鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉，彈牙入味的鮑魚讓整個肉糉的味道提升。由現時至5月31日，於指定網頁訂購，享約8折優惠。（6月7日起領取）

會員低至7折

香港人一向愛多選擇，就算是糉子，都希望有不同口味慢慢揀。聖安娜餅屋的「端陽極品糉系列」，就有極品元貝金腿裹蒸糉、江南極品糉及桂花紅豆糉，鹹甜皆宜。若不想麻煩的話，極品八寶糉套裝則集齊了各款口味。指定會員於現時至5月31日購買享有7折早買優惠，如在5月31日前於門市購買3件或以上的端陽極品糉或2套以上的極品糉套裝，再有額外95折。（禮券於5月28日開始換領）

買糉送現金券

市面上的價惠五花八門，大多都是給予折扣，奇華餅家由現時至6月14日，於指定分店購買各款糉子或禮券滿HK$80，店方會送客人HK20現金禮券，指定會員更額外送多HK$30電子優惠券。（禮券於現時可換領）

低至59折

傳統糉子試得多，異國風味又如何？恆香今年新推的風味娘惹糉，加入了香蘭葉（又叫班蘭葉），讓糉子富有獨特的風味。另外還有一品瑤柱XO裹蒸糉和養生十穀素糉的2款新口味。由現時至5月31日，各款糉子都有不同折扣的早鳥優惠，最低可至59折。（禮券於6月4日開始換領）

懷舊菜變奏

現時糉子的口味五花八門，經常都有新花款，中環蛇王芬就將菜式變成糉子口味，店內除有蛋黃玫瑰露鹹肉糉外，還有以菜式栗子燜鴨變奏出來的瑤柱栗子鴨肉裹蒸糉。由現時至5月19日到餐廳選購，有88折早鳥優惠。

指定信用卡有折

想吃個健康早餐，很多人都會以燕麥或其他穀物作配搭，美心今年新設計了陳皮黑杞子黑糯米豆沙糉及十穀燕麥豆沙糉2款口味，加入穀物成分，感覺健康又增加口感。除此之外，還有一品家鄉糉、貴妃豆沙糉和原粒瑤柱裹蒸糉等選擇。由現時至6月6日，選用指定信用卡購買指定糉子，會有7折優惠。（禮券於6月1日開始換領）