動物餅踩過界　秒變萌物彩妝！

每個人在小時候都有自己的專屬零食，即使長大了仍然會對它念念不忘。要數充滿童真的零食代表，你又會諗起邊哪一款？作為經典零食之一的「愉快動物餅」相信是不少人的至愛，形象生動又可以一邊吃一邊學英文，一舉兩得。雖然話零食吃得多不是太健康，但是這次它踩過界變成化妝品，可愛又實用，超呃Like呀！

日本GINBIS最近與Ichiban coffret聯乘推出了「愉快動物餅」一番賞彩妝，以動物餅乾的造型推出不同彩妝品，超級可愛。這次一共推出了5款商品，A賞是小狗餅乾造型的蜜粉餅，小小一個方便攜帶。B賞是動物餅造型眼影盤，大地色系非常實用。C賞是動物餅造型粉撲，一粒粒粉撲就是動物餅的形狀，十足十加大版動物餅。D賞是動物餅唇膏，有正紅、豆沙粉、橘紅、西柚紅4款色調，適合不同場合使用。E賞是動物餅雙色眼影，有多達10種配色，顏色根據包裝上的動物搭配，讓你成為萌物的一員！這個萌爆系列將於5月29日開始在日本FamilyMart發售，抽一次盛惠980日圓（連稅，約HK$69），6月28日起亦會在Ichiban Kuji ONLINE上架， 抽不了也可以網購，吃貨必入呀！