【居英生活】英國餐桌禮儀　4個必學重點

英國人優雅至上，對餐桌禮儀，更是嚴謹認真，若決定移居英國，就有認真學習的必要，免得失禮於人。英國餐桌禮儀歷史悠久，早在尚未懂用刀叉前，英國人開餐時已有不讓食物殘渣掉落地的習慣，直至22世紀的今天，傳統英式餐桌禮儀已自成一套學問，英國人比其他西歐人要求更為嚴謹，以下「禮儀規矩」在英國最廣為人熟知：

【1】穿着得體 淑女優先

英國人去高級西餐廳吃飯，事先必先預約，並必準時到達，消取也必通知，這些都是基本禮儀。穿着更要得體，在正式場合，男的打領帶，女的穿晚裝配高跟鞋，都是常識。步入餐廳，作為紳士必須為女士開門，讓她先進餐廳和先入座，點酒亦應讓女士決定，事事要淑女優先。

【2】坐姿端正 餐巾摺好

就座後坐姿要端正，身體要坐直，不要寒背或蹺腳，手肘也不能放桌上；即使拿起了餐具，手肘高度也應該跟刀叉一樣高；到上了菜，也別心急用餐，要確定同枱人餐吃都上齊，主人家示意了才好開動。另要留意餐巾，要把它對摺好再輕放膝上，別拿它掛頸上；餐巾可以拿來抹嘴，但請先把它對角摺成三角形，或摺成長方形才抹嘴，並把污穢都收進內裏，餐巾外面一定要保持光鮮。

【3】餐具擺位 主次有序

入座後別隨便擺弄桌面餐具，使用刀叉用餐時，記得要從最外側開始取用，右手拿刀，左手拿叉；用餐時，刀叉可「八」字形擺放在餐碟旁，刀刃朝自己放，這代表要繼續用餐；若用餐完畢，可把刀叉放入碟中，表示可取走。在談話期間，可手持刀叉，但千萬別手持刀叉在空中揮晃或打手勢；也不要一手拿刀或叉，一手拿餐巾擦嘴，又或一手拿酒杯一手拿叉取菜，這會很失禮。此外，永遠不要用刀子叉食物吃，或把餐具「半天吊」一半放碟一半放桌上。刀子一般有3款，有鋸齒的刀切肉，中等大小的切蔬菜，圓頭小刀就切麵包和塗果醬，不能混淆。

【4】吃喝無聲 食相優雅

英國人用餐，舉手投足甚至吃相，都要求優雅，所以連吃東西都是閉咀嚼，喝湯也是安靜無聲，湯匙也要各外舀，快沒湯時就把碗向前輕輕打斜舀，嘴絕不會碰碗啜湯；若湯太熱也不要用嘴吹，要讓它放涼。如想吐骨，請用餐巾摀嘴，並把骨吐在餐巾上收起；吃麵條要用叉捲起吃；麵包要剥成小塊吃，切忌整個麵包拿起吃。喝咖啡加糖奶，攪勻後要把小匙放墊碟上，然後右手拿杯耳，左手拿墊碟，整套杯碟拿起喝，切勿用小匙舀喝，這些都被視作不雅。

小提醒：餐桌意外要處變不驚

正式英國餐桌禮儀，當然遠不只這些，不過所有重點仍是要得體優雅，即使發生異常「小意外」也必須處變不驚，冷靜拆解，例如掉了餐具，便禮貌地請侍應再取新的；若發出了過大聲響，也可跟鄰座輕輕說聲「對不起」；又或打翻飲料，酒水濺濕了別人，除了即時道歉，也可協助擦乾，若對方是女士，就把清潔的餐巾或手帕遞上即可，男士不要幫她擦。此外再不好吃，也請把食物盡量吃完，嘴巴可誇獎廚師，但投訴說話最好放心底好了。