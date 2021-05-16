天堂鳥拆夥後合體　Gordon：覺得佢哋篤眼篤鼻

組合天堂鳥（BOP）三位成員Gordon、Lincoln及Tyrese宣布拆夥後，再度合體以代言人身份出席火鍋店的大胃王活動，Gordon說：「呢個代言係1年前接嘅，因疫情關係，依家先出嚟宣傳，代言費都係1年前嘅舊價，所以好抵，公司已收咗酬勞。」問到現3人分開各自發展，是否珍惜相處機會，Gordon說：「會呀，以前日日見，就覺得篤眼篤鼻。」Linclon和議說：「依家覺得佢哋順眼咗。」

淡出幕前的Tyrese表示自己好喜歡睇人食嘢，問未婚妻可有下廚餵飽他，他說：「多數我煮，係我服侍佢多。（未結婚都咁樣？）我諗結婚後，如果有埋小朋友仲要服侍多啲人，又要做生意，真係好忙。」

習慣被批評

Gordon透露忙於備戰無綫的跳舞比賽，現時日練夜練，還預告有性感演出，不排除邊跳邊除衫，問可擔心參加比賽要接受批評？他信心爆棚說：「唔怕，我習慣被批評㗎啦。我都想做姜濤。」身旁的Lincoln和Tyrese取笑Gordon是老薑，笑他老薑愈老愈辣。

預告除衫同谷婭溦激戰

而簽了無綫的Lincoln就忙於拍劇，預告和谷婭溦激戰連場，但詳情要賣關子：「唔講得住，不過我都要除衫嘅。（你哋高度好有距離喎！）可以就位嘅，總之激戰嘅尺度係出到街啦，係真做嘅。」