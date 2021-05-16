韋羅莎拍片支持！白只演舞台劇搞到血壓急升食藥

由藝人白只及朱栢康等主演的舞台劇《囍雙飛》日前上演，該劇是自場地因疫情關閉後首個大型演出，眾演員都十分開心及興奮，開場前齊集台前感激觀眾買票支持。

其中舞台劇女演員韋羅莎原有份參與，但因疫情令公演延期，並撞正她的預產期而未能演出，不過她仍堅持拍片「隔空演出」，又現身首映力撐隊友，她表示：「BB剛剛1個月，屋企又有姨姨照顧佢，加上身體狀態OK，所以我都好放心出嚟。其實淨係拍片我都唔夠喉，但係阿女出世冇辦法啦，惟有靠用拍片參與囉！」

劇中白只與太太對罵一場戲成為焦點，白只笑言該場口令他血壓急升，演出時不敢太激動：「都有Check住血壓，要準時食藥囉，我都唔係按醫生指示食，為咗一場好戲冇辦法啦！家人就一定嚟支持我哋，由細睇到我哋大嘛，但係女友就要問佢咩時間囉，因為每次出街都要問吓佢有冇時間，唔可以假設約佢就可以即刻到嘛。」

朱栢康指場地雖有人數限制，但感覺與滿座分別不大，笑言享受「關閉處所」的時光：「因為可以畀我哋靜落嚟，慢慢感受吓劇本、點做戲，呢個係得着嚟嘅！劇中我同郭翠怡會錫錫同摸胸，但我哋太熟啦，所以一啲尷尬都冇，加上冇人管我，所以唔會畀人扭耳仔嘅。」