Jaguar E-PACE S P200 輕混能報到
2021年05月16日 19:00
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抵港新E-PACE，首度引入48V Mild-Hybrid輕混能技術，並配備最新Pivi Pro資訊娛樂系統。(方偉堅攝)
曾表示目標在2025年全面走進電氣化的Jaguar，除計劃陸續推出純電動車型外，亦會推出混能車型。最近抵港的新E-PACE，便首度引入48V Mild-Hybrid輕混能技術。
率先抵港的是採用四輪驅動的E-PACE S P200版本，其動力核心來自2.0L Ingenium直四渦輪增壓引擎與48V Mild-Hybrid組成的油電混合動力系統，最大馬力達200ps，而320Nm峰值扭力可於引擎轉速低至1,200rpm全數釋出，並一直維持至4,000rpm。
該48V Mild-Hybrid混合動力系統，能透過安裝在引擎上的BiSG發電機回收制動能量，並儲存在底盤下的48V鋰電池內，並在每次起步，所存的能量可輔助引擎加速，減低燃油消耗，廠方公布綜合耗油量低見8.9L/100km(WLTP)。其他有關新E-PACE的新設計及配置細節，在下面和大家逐個數。
規格表
車型：五門五座位輕混能SUV
引擎：直四Turbo
容積：1,997c.c.
最大馬力：200ps/5,500rpm
最大扭力：320Nm/1,200~4,000rpm
驅動：前置引擎、四輪驅動
傳動：九前速Jaguar Sequential Shift
懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿
平均耗油量：8.9-9.7L/100km （WLTP）
極速：212km/h
0~100km/h：8.5秒
車身體積：4,395×1,984×1,648mm（長×闊×高） ｖ