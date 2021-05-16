Jaguar E-PACE S P200　輕混能報到

曾表示目標在2025年全面走進電氣化的Jaguar，除計劃陸續推出純電動車型外，亦會推出混能車型。最近抵港的新E-PACE，便首度引入48V Mild-Hybrid輕混能技術。

率先抵港的是採用四輪驅動的E-PACE S P200版本，其動力核心來自2.0L Ingenium直四渦輪增壓引擎與48V Mild-Hybrid組成的油電混合動力系統，最大馬力達200ps，而320Nm峰值扭力可於引擎轉速低至1,200rpm全數釋出，並一直維持至4,000rpm。

該48V Mild-Hybrid混合動力系統，能透過安裝在引擎上的BiSG發電機回收制動能量，並儲存在底盤下的48V鋰電池內，並在每次起步，所存的能量可輔助引擎加速，減低燃油消耗，廠方公布綜合耗油量低見8.9L/100km(WLTP)。其他有關新E-PACE的新設計及配置細節，在下面和大家逐個數。

規格表

車型：五門五座位輕混能SUV

引擎：直四Turbo

容積：1,997c.c.

最大馬力：200ps/5,500rpm

最大扭力：320Nm/1,200~4,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：九前速Jaguar Sequential Shift

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

平均耗油量：8.9-9.7L/100km （WLTP）

極速：212km/h

0~100km/h：8.5秒

車身體積：4,395×1,984×1,648mm（長×闊×高） ｖ