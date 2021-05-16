眾星拍片祝賀！胡楓開紅館騷希望「4個小生」合體

現年89歲的胡楓（修修）今午以Sharp醒打扮出席《胡楓約你開心派對2021記者招待會》，下月19日將於紅館舉行演唱會的他，獲多位圈中人包括譚詠麟、林子祥、陳奕迅、容祖兒及張敬軒等，拍片打氣送祝福，令他非常感動。

受訪時修修直言嘉賓名單依然待定：「可能過多個星期會落實。（只舉行1場，唔再加場？）加場梗係好，但大會決定啦，最緊要有歌唱，呢樣我最鍾意，娛人娛己呀！（你係舞王，今次又會跳幾多Part舞？ ）30年前我就係（舞王），雖然依家我嘅心境仲好後生，不過年紀就真係大咗啲。」

預告孫女同曾孫上台唱歌

演唱會適逢父親節前夕，他說：「我會喺演唱會上宣揚一下孝道。大家成日都話母愛偉大，其實爸爸出面做嘢受咗氣，放工返屋企都好辛苦。（你啲仔女到時上台？）仔女唔會，但身在加拿大及英國嘅孫仔，就會預先拍片，而喺香港嘅2個孫女帶埋我4個曾孫上台同我唱歌，我叫佢哋多啲練習。」

記者打趣問「4個小生」（他、謝賢、Joe Junior及曾江）屆時會否再合體？他感觸說：「當然希望啦，我同謝賢及曾江60幾年朋友嘞，真係好難得。（咁邀請佢哋嚟睇騷囉！）請佢哋又唔知嚟唔嚟呢？我都希望佢哋嚟㗎！」