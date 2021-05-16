威士忌與茶遇上朱古力與蔬菜

在品味主題性的高級套餐時，餐廳很多時會為菜式及飲料設計出Pairing Menu，讓客人提升味覺享受。尖沙咀高級創意餐廳COBO HOUSE由即日至5月31日，以不同款式和味道的朱古力入饌，再以蘇格蘭威士忌拼配，炮製出「既苦卻甜──朱古力搭配威士忌餐單」。如選用富焦糖香的白朱古力配蝦肉，和加了水的陳10年威士忌配搭，令蝦肉更鹹香。海鹽糖核桃燒焦糖鴨肝配73%黑朱古力Ganache及加陳10年威士忌調配雞尾酒，加強鴨肝的焦糖香之餘，又能減膩。微酸而帶紅果香的朱古力配濃郁的法國血鴨胸，加上氣息同樣濃烈的陳8年原桶強度威士忌，提升了血鴨胸的味道。

愛清新的話，中環米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room現時逢星期五、六推出ODE TO EARTH午市餐單，總廚Vicky選用各類蔬菜的不同部分來設計菜式，再搭配茶湯。如葉子Leaves選用加米飯發酵的娃娃菜煙熏和烤香，配帶蜜糖及蘭花味道的鳳凰單叢，味道清新。9年生甜百合配加入蒸珍珠米的文山包種茶，發揮獨特鮮甜味。至於莖類的青、白蘆筍，配加入法國黃酒的腐乳芝士汁及帶柑橘香的紅玉紅茶，令芝士味更濃郁。