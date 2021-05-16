中野雪見　火辣輕熟女

好多人以為後生女先鍾意刺激玩意，咁諗法真係大錯特錯，正如今日介紹嘅寫真界「老將」中野雪見，雖然已年過30，但唔止外形火辣辣，份人仲好有火，嗰份激情更加令佢乜都夠膽試，吸引力比起好多妹妹仔有過之而無不及！

氣質迷人

日本寫真界有唔少高挑又好波嘅女優，好似染谷有香同片山萌美都係人氣高企嘅例子。之不過，名氣冇咁勁，唔代表質素差過人，中野雪見就有辦你睇！

今年已經32歲嘅佢，氣質帶點輕熟，有少少似日本AV入面嗰啲慾求不滿嘅人妻，身材仲好出眾，有5呎7吋高，而且上圍一對G奶豐滿激凸、質感天然，非常吸睛。

不甘平凡

雪見喺2015年出道，當時已獲得「爆炸性胴體」同「最高級之胸部」嘅美譽，但係因為個樣唔算好標青，所以聲勢一般，甚至有逐步下滑嘅迹象。好彩阿妹嘅鬥心同心口一樣咁強，多年來冇放棄過拍寫真，上唔到主流雜誌，就轉攻攝影會活動，更樂於作出唔同嘗試，頻頻以唔同扮相嚟滿足觀眾嘅視覺需要。最近佢同世界知名嘅緊縛師Hajime Kinoko合作，拍寫真嗰陣換上內衣褲兼被綁，嗰種激情真係好有SM Feel！

中野雪見

年齡：32歲

身高：5呎7吋

三圍：38-25-36