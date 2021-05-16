湯洛雯冇諗過馬國明會求婚　原因係…

新劇《一笑渡凡間》一眾演員蕭正楠（阿蕭）、湯洛雯（靚湯）、江欣燕（欣欣）、簡淑兒、蔣家旻等擔任直播節目《開心大綜藝》嘉賓，與馮盈盈、陸浩明、C君等一班主持先後比併唸急口令及吟詩，當中以阿蕭隊伍表現略為突出，沒料他代表發表感受時卻取笑拍檔靚湯，指拍攝該劇撮合了她與馬國明成為戀人，主持森美即追問靚湯結婚傳聞，靚湯即撒嬌說：「關你咩事啫！」之後便不斷喪笑。及後於對聯比併環節，欣欣卻語出驚人，竟對住陸浩明說：「我覺得你陽痿。」頓時令他語窒，無力招架敗走。

靚湯被「點穴」

而《一》劇演員演出短劇時，靚湯繼續成為被玩對象，皆因被欣欣拿起時間暫停器向她「點穴」，若然她稍為郁動便輸，故欣欣自然為所欲為，起初成盆冰倒入靚湯的足浴盆內，又拿起冰塊放到其粉臉上抹，並追問靚湯知不知馬國明的敏感部位，靚湯已忍不住左閃右避，欣欣再借勢把冰塊放入靚湯衣服內，搞到靚湯忍不住起身跑走躲避，場面爆笑。

阿蕭與靚湯受訪時，被到可擔心現場「爆肚」？靚湯說：「我驚會爆粗。」阿蕭說：「因為遊戲玩對聯，好多都係4、5個字，都驚現場講咗收唔番。」

講到靚湯早前生日與男友馬國明，到酒店Staycation浪漫慶生，更以性感泳衣歎Spa，她說：「嗰件其實唔係三點式，只係一件頭泳衣嚟。」阿蕭說：「咁你真係好性感喎，我都以為係三點式，真係天生麗質。」

唔鍾意Surprise

靚湯指與馬國明第一次去Staycation，玩得相當開心，問到男友可有在浪漫時刻趁機求婚？她說：「真係冇，從來冇一刻諗過佢會求婚，因為我哋兩個都唔係鍾意Surprise嘅人，好多嘢我哋都會預先同對方講，就算我鍾意食咩口味嘅蛋糕，我都會直接同佢講，哈哈。」

講到靚湯為男友的情侶公仔洗白白，阿蕭說：「係囉點解咁污糟嘅，係咪睹物思人，真係唔知做咗啲乜喎，你知啦佢喺上面咁耐。」靚湯說：「我都唔知呀，可能多塵啩。」