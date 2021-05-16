常霖法師皈依11年　細女耿耿於懷鬧自私

資深藝人廖安麗的前夫、本港著名攝影師葉青霖，在2010年在台灣正式出家，法號為「釋常霖」，日前他接受DJ車淑梅的訪問，節目更在今天即是出家11年的紀念日播出。未出家前的他事業家庭兩得意，但他在訪問中卻說當時仍有很多煩惱，包括因買不到限量版名錶、又或名車遭弄污等而感到不開心，他更以「畀你上天堂都未必開心」來形容那時的心情。

直至常霖法師1994年在病父床前讀佛經，才開始接觸佛教，之後更短期出家，一落髮即有感應該早點出家，當時妻女以為他「玩玩吓」，當他認真商量出家一事時，太太遂說：「估到會有呢一日。」他續說出家兩年後，才知道細女仍耿耿於懷，認為他的決定是自私，他向對方解釋出家後是要住鐵皮屋捱熱，要飽受蚊叮蟲咬，他說：「我搵到一個方法唔再煩惱。」他續說現在和廖安麗是師徒關係。

另外，常霖法師在社交網上載11年前出家剃度時的相片，更說自己只有11歲：「這11年的路並不平坦，距離明心見性也許還有很長的路，但覺察到自己的心是愈來愈自在的。我們都是嬰兒佛，嬰兒學行路時跌跌碰碰也不會放棄，只要持續練習，終有一天可以行走自如。」