小試牛刀　情慾大爆發

稱讚一個人多才多藝，我哋會話「周身刀張張利」，但講到男歡女愛，只要外在條件夠型夠索，小試牛刀，露少少色相，已經足以對異性構成殺傷力！話時話，喺情色世界入面出「刀」（Knife），擺明係為咗激發慾念，頂唔頂順就自己諗喇……

＜Knife Play＞刺激驚嚇

如果女伴喺曳曳前問你：「想試吓Knife Play嗎？」你真係要諗清楚呀，事關「Knife Play」係一種愉虐嘅玩法，有人覺得好刺激，亦有人覺得好驚嚇。首先，玩家先要準備刀具，跟住喺對方身上畫嚟畫去，令對方喺恐懼之下產生快感。有一點要強調，呢種玩法只係想製造驚嚇效果，千祈咪傷害對方呀！

＜The Jackknife＞ 口愛絕技

講起性愛體位，好多人都係專家，至於口愛又有咩招數，大家又有冇認真鑽研吓？正如「The Jackknife」呢一招，齋睇字面，相信冇乜人知道係咩玩法，但其實有睇開四仔嘅朋友一定見識過。首先女方要企喺度，其中一隻腳踩喺高櫈、床上或梳化，男方則以蹲或跪嘅方式，為對方進行口愛，係咪好簡單易明呢？性學家話，呢招可以令女士產生征服男伴嘅感覺，唔知各位女士又認唔認同呢？

＜Official Halloween Parody＞刀鋒驚魂

講起刀，有套四仔居然以刀鋒做封面，都算係破格！呢套由Zero Tolerance喺2011年推出嘅《Official Halloween Parody》，真係加咗啲恐怖元素，故事講述美國某小鎮出現連環殺手，專門向性生活放蕩嘅淫娃埋手，面對刀鋒嘅威脅，佢哋會點樣應對呢？影片由Lexi Belle、Carina Roman、Chanel Preston等多位脫星演出，當中又以Lexi Belle嘅外形最索，最具殺傷力！

同場加映：女神忍者刀

日本AV嘅題材無奇不有，好似由死夜惡喺2019年推出嘅《女忍》，就搵嚟人氣女優希崎謝茜嘉拎住把忍者刀上演復仇故事！故事講述女主角喺日本戰國時代嘅忍者世家中長大，某次任務後，發現屋企被敵人佔領，惟有瞓身復仇。講起上嚟，以女主角咁具殺傷力嘅樣貌同Body，唔使出刀，一樣可以令好多男士自動投降，你話係咪？