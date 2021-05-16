男友觀戰讚精彩！黃智雯咀仔過百次嗌未夠喉

無綫花旦黃智雯與王耀祖及葉榮煌演出的一連四場舞台劇《超自然之戀》完滿結束，連日來獲不少好友撐場的智雯，場地外亦擺滿圈中人送來的花籃。首度演機械人的她除了挑戰劍擊及跳西班牙舞，更與2位男演員上演情慾戲及激咀過百次！

為了今次演出，智雯花了幾個月準備，如今終於完美落幕，心情既開心又不捨，她受訪時表示：「真係放咗好多心機，未試過準備工夫做咁耐，開騷前3星期綵排得好密，每日都遇到挫折，雖然只係2小時演出，但學到好多嘢。個騷反應又幾好，我未夠喉，希望可以開Part 2啦！」

談到與2男激咀連場，智雯笑言最少咀過百次，並自爆男友畀面撐場，大讚她演得出色：「佢好鍾意套劇，事前我冇預告我會點做，但佢睇完都冇提，仲好投入讚個結局添。」又稱休息約1星期便回歸拍劇，屆時與好姊妹胡定欣合作：「同定欣10年冇一齊拍劇，今次我哋演好朋友，會有好多對手戲，好期待。」

王耀祖讚智雯勤力又上心，綵排初期已將劇本背得滾瓜爛熟，即使演出約1分鐘的西班牙舞，她亦甘願於僅餘的一日假期，花6小時練習：「佢真係跳到好瘋狂，所以好想再合作。」至於與智雯激咀連場的葉榮煌，被問可有咀到麻木？他笑言：「唔會，劇本帶動到角色，所以過百次同過千次都係咁做。（拍情慾戲事前有冇溝通？）冇專登講，但大家有默契又OK喎！」