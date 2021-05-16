菊梓喬唱劇集歌被批　單立文：係你嘅致命傷！

歌手菊梓喬（Hana）在《勁歌金曲》中獻唱自己有份作曲的新歌《秘密花園》，是劇集《逆天奇案》的片尾曲，該曲帶搖滾風格，有別Hana以往的苦情歌，她現場表演時坦言非常緊張。

今集有份做「音樂導賞團」成員之一的資深DJ林柏希，指對方的聲音很有力量，如果再放些、再Rock些就更加好，而吳業坤就稱感受到Hana的搖滾之魂。不過，單立文（豹哥）就持相反意見：「坦白講真係唔Rock，係一隻普通嘅歌，但你把聲係有辨識度，其實你可以作多方面嘗試，劇集歌曲可能就係你嘅致命傷，限制咗你，每部劇集都由你唱，有少少膩，如果你要站得住腳，你一定要立體啲，有你嘅信念，有你嘅訊息，畀觀眾知道一個立體嘅Hana，我唔係話要唱得好，但你投射到你感動嘅嘢畀我，我聽到喊嘅話，我以後會關注你。」

Rock係一種態度

之後他忍不住再補充：「我覺得你哋對搖滾有少少誤解，唔係個樂隊玩得大聲啲，動作大啲就叫Rock，Rock係態度好重要，你要有個態度，所以係態度行先，唔係一個包裝，所以你要自己留意，如果你要走呢條路，係一條不歸路，你睇吓我。」Hana即多謝對方的意見，並回應：「我一直好多謝劇集歌曲，我覺得劇集歌係好好聽，我覺得豹哥講得好啱，呢個係我想由劇集歌曲慢慢轉變嘅第一步，但係我唔想去到咁極端，我怕大家一下子接受唔到，而且太大嘅轉變，我都唔敢，我要多啲時間。」