買狗扮朋友送？蔡嘉欣遭網民圍攻

2019年參選港姐而入行的蔡嘉欣，主持及拍劇的機會不斷，現在更是節目《姊妺淘》主持，同時她更經營時裝網店生意，可謂豬籠入水。惟她因曾網晒名車及名牌手袋，早前更上載拿着40萬現金到找換店匯款的照片，又曾自爆男友送上5位數字的支票作生日禮物，故被網民指是「拜金女」外，最近更因她養狗而又有風波。

去年11月開始蔡嘉欣飼養了一隻叫「Monchi」的茶杯貴婦犬（Teacup Poodle），她說是朋友送給她的：「養佢都係緣分，因為有個朋友隻狗狗生咗BB，我就話好，我想養狗好耐。」惟東網收到讀者爆料，指蔡嘉欣「買狗扮朋友送」，指她所養的兩隻狗都是透過網上寵物店購買：「隻啡色係佢，灰黑色係佢家姐，都係喺網店買，網友踢爆咗，佢講大話話隻狗係朋友畀，其實係買。」

有網民在蔡嘉欣的短片頻道留言：「買狗就買狗啦！扮晒嘢話朋友隻狗生咗BB問你要唔要，你走去買狗，即係支持breeder（繁殖者）繼續當狗係生財工具。」同時也有網民留言大讚Monchi可愛，蔡嘉欣只選擇性回覆讚Monchi的網民，未有回覆被質疑買狗一事。惟有指她口中送狗的「朋友」，其實是經營網上寵物店。