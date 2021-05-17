【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初六乙丑金成日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：開業、嫁娶、拜師

忌：詞訟、栽種、作灶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

人氣偏弱，要遠離滿腹牢騷的人以免受拖累。

金牛

謹守精打細算的購物原則，才可達到收支平衡。

雙子

待人處世宜豁達一點，可從社交中嘗到甜頭。

巨蟹

善用人脈有助解決折騰已久的問題，心情大好。

獅子

很多事要處理，卻被惰性拖後腿，一事無成。

處女

愛情運最強！單身者有機會遇上合眼緣的異性。

天秤

給身邊人多些關注，可贏得對方的信任與支持。

天蠍

糾結的難題有望化解，長期受壓的你可鬆口氣。

人馬

負能量纏身，有小小破財，做事態度不夠積極。

山羊

準時赴約是尊重另一半的表現，千萬別遲到！

水瓶

日常花費在所難免，但要顧及荷包能否承受。

雙魚

山水有相逢，與人交惡沒好處，凡事都有商量。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 財運旺

（跌）羊 是非多

鼠

頭腦機靈，善於溝通，可望在工作上大展拳腳。

牛

處變不驚，即使面對棘手問題，仍能妥善解決。

虎

多與友人閒聊，思想容易受到啟發，有利事業。

兔

獲財神關照，有可能在投資市場獲得豐厚進帳。

龍

無心工作，有耽於逸樂的傾向，小心遭受損失。

蛇

思慮周全，行事嚴謹，工作表現易獲上司認可。

馬

財運大好，有貴人助你一臂之力，開單冇難度。

羊

是日沖煞，運勢低迷，待人接物要保持謹慎。

猴

偏財運強，一分耕耘，隨時可以換來兩分收穫。

雞

任性沒好處，獨斷獨行易令合作關係不歡而散。

狗

因才華不獲重視而失望，記住真金不怕洪爐火！

豬

桃花運上升，單身者多曝光，可望結識有緣人。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海)

沒有神迹 跟隨軌迹

南北朝時期的周興所寫《千字文》，第一句話是「天地玄黄」；偉大古聖老子尊師亦曾講過「玄而又玄，眾妙之門。」正如本專欄主題為「暢所欲玄」，當你得到「玄黃」之氣，道法自然真實不虛。

知道自己五行欠缺，再順應自然五運六氣的變化，就可自動進入改運程序，自在地完成人生使命。

人生之難，難在不知自己是誰，做人之簡，是準確找出自己的位置。路在腳下，地球引力使人腳落地上，可是人們又常常為無路可走而徬徨。最可怕的不是一個人很無知，而是他根本不知。你無法決定出生，但可以決定人生。

常聽人說要去算命，希望了解自己的運勢，包括健康、婚姻、事業、財運如何，然而這些命理批算之術，似乎一直落入信者恒信、不信者恒不信的長期拉鋸中，為甚麼會有如此兩極化的認知？雖然命理學自古以來有邏輯、學理基礎可以作為依託，但先天的命會因為個人後天的努力、貴人的扶持或因緣際會等因素而獲得改善。