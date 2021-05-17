東方日報C1：劉浩存負評纏身　忍辱跑贏周冬雨

「新一代謀女郎」劉浩存初出道已獲內地名導張藝謀預言是周冬雨接班人，由於光環太大，反而成為網上攻擊對象，先被指年齡、身高及樣貌造假，後又被批評零演技兼厚面皮，幸好她未被流言蜚語打垮，在張導新作《懸崖之上》有出色表現，為自己爭回一口氣，亦不負伯樂張藝謀的期望！

張藝謀執導的英皇電影《懸崖之上》叫好叫座，票房已衝破9.5億人民幣（約11.5億港元）大關，電影除雲集張譯、秦海璐、朱亞文等好戲之人外，劉浩存亦非常亮眼，她正是近年備受張導力捧的「新一代謀女郎」，去年才出道的她初期負評不斷，但她頂住巨大壓力，面對老戲骨仍演得恰如其分，演技進步不少。

曾陷「3假」疑雲

劉浩存雖然贏在起跑線，大學未畢業已被張導看中，去年由素人一躍成為電影《一秒鐘》的女主角，當時張藝謀更誇她是周冬雨接班人，然而跑道並不平坦，受成名所累，網上關於她的負面新聞亦隨之而來，她先陷「3假」疑雲，分別是假年齡、假身高及假樣。報稱2000年出生的她，在宣傳中被以「00年小花」去形容，後來有網友找到公司註冊信息顯示她是1998年出生，因此惹來改年齡之說；官方公布她的身高是1米65，但她與身高1米66的李沁同台時，被發現兩人身高差異不止1cm，懷疑有人虛報身高；有網友又將她的舊照及近照作比較，指下巴變化大被質疑整容，不過劉浩存的工作室即時發表聲明否認整容，而張藝謀亦表明自己選人的標準是沒有整容，間接為對方闢謠。

搞到對手啃14碗麵

除了外表，網民對劉浩存的演技亦不賣帳，由於她並非科班出身，而是畢業於北京舞蹈學院，因此演技一直為人所詬病，尤其處女作《一秒鐘》，連跟她在片中合作的張譯也指她當時年紀細、易分心，拍攝一場食麵戲時，因對方經常忘詞，令他當日食了14碗麵。

此外，她跟周冬雨同是「謀女郎」，亦曾分別跟易烊千璽合作拍攝電影《送你一朵小紅花》及《少年的你》，難免有所比較，雖然兩部戲均大收旺場，但網友狠批「《送你一朵小紅花》和《少年的你》之間差一萬個周冬雨」，明顯覺得兩人在演技上差天共地。另外，初出茅廬的她曾在一個訪問中指易烊千璽是屬於努力型演員，但就自認有演員天賦，即時引起對方的粉絲不滿，被轟厚面皮。

雖然如此，負面新聞並未影響張藝謀對劉浩存的偏愛，她已拍攝了第3部張導的作品《狙擊手》，合作次數更跑贏周冬雨，跟章子怡不相上下，今次《懸》片的演出成功，算是劉浩存為自己及張導扳回漂亮一仗。

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