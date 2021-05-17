香港館藏選粹　十九世紀外銷畫

【特約報道】外銷藝術出現並興盛於十八、十九世紀，其中包含一些反映舊日民生、風俗、地方風貌的畫作。作者不單有當時到中國遊歷的西方藝術家，也有學得西方繪畫技法的中國畫師。這門別樹一幟的畫科展現當時中西畫家的藝術成就，是研究歷史的重要依據。延續「香港館藏選粹」特別郵票系列，香港郵政以「十九世紀外銷畫」為題發行一套六枚郵票及兩款郵票小型張，精選香港藝術館藏品中記錄當時市場買賣百態的八幅外銷畫，在方寸內展示外銷畫中舊日南中國的購物天堂。(鳴謝︰香港藝術館)

中國外銷畫誕生於十八至十九世紀外商輻湊的廣州。當時一些畫家為滿足西方市場，開設畫室、作坊，以西方媒介及技法繪製以中國的民情生活、風土習俗、地標風景為主題的作品，深獲歐美人士欣賞，並且大量出口外銷，廣受歡迎。廣州和香港是當時受歡迎的購物天堂，旅客可盡享購物的樂趣。當時的購物街提供各式工藝、零售茶葉、土產、酒食等。外銷畫紀錄了當時市場中的百態，既反映當時消費現象，同時作品本身亦是旅客的必買之選。

$2 郵票 － 香港舊商圈

默多克．布魯斯（畫）；麥克勞爾（印）｜從維多利亞營房東眺皇后大道｜1846｜設色石版畫｜22.2 x 33.7厘米｜AH1964.0389.007

十九世紀中期，香港最熱門的購物地點當屬皇后大道。皇后大道西行至華人聚居的太平山街之前，那裏佈滿出售優質漆器、絲綢和象牙的店舖。皇后大道東行近美利兵房亦可見廣東市場，這個廣東市場即位於現時金鐘高等法院一帶。

$2.60郵票 － 市井風味

佚名｜廣州餅店｜約1825｜水粉紙本｜47.6 x 20.3厘米｜AH2016.0004

商館區店舖的格局大致如一，小店整齊劃一排列於街道兩旁，樓高兩層，上層小騎樓（即陽台）多裝上玻璃窗或百葉窗，下層木板舖面，部分附有雕花裝飾。除了郵票上展示的餅店外，商館區有不同種類的店子，如茶葉店、工藝店、兩替店、藥材店、小飯館等。

$3.40郵票 － 中式櫥窗秀

佚名｜廣州陶瓷商店｜約1825｜水粉紙本｜46.5 x 32厘米｜AH2016.0003

在廣州購物的一大亮點便是店舖的陳列風格，總予人目不暇接的購物體驗。商品陳列展示尤其令人產生一種震撼的感覺，其中一個方法就是用大量的商品來填滿一個小小的空間，吸引顧客的注意力。這些以商店為題材的繪畫本身在中國外銷畫已自成一種流派。

$3.70郵票 － 海上瓷路

佚名｜瓷器生產：裝桶｜19世紀｜水粉紙本｜39.5 x 49.5厘米｜AH1975.0056.010

中國瓷器經年暢銷海外，經廣州出口的瓷器主要產自江西景德鎮，不少按外商訂單燒製。部分訂燒瓷由形制以至紋飾均洋氣十足，也有從景德鎮運白瓷往廣州加彩的做法，以便更符合外商要求，緊貼海外市場口味。

$4.90郵票 － 百年購物天堂

巴化勒米．拉偉湼（1805 – 1875）（畫）；比切博斯（印）｜十三行同文街一景｜19世紀｜設色石版畫｜19.5 x 29.5厘米｜AH1964.0412.012

十九世紀時清廷將來華外商的旅居及活動範圍規限於廣州十三行商館區內，同文街是該區最繁盛的購物街之一，街道兩旁均為中國人所開設的各類店舖，以外國人為目標顧客。

$5郵票 － 西方絲綢熱

佚名｜絲織品生產：絡絲、經緯｜19世紀｜水粉紙本｜39 x 49厘米｜AH1975.0058.010

絲綢亦長期高踞出口龍虎榜，生絲的出口量最大，而由生絲織成及繡上紋樣的綢緞，雖然出口量較少，但卻是旅客私人購物名單上的心水之選。在廣州，不少婦女及童工從事絲綢製造業。

$10郵票小型張 － 從學師到大師

關聯昌（活躍於1840 – 1870年代）｜關聯昌畫室｜19世紀｜水粉紙本｜17.5 x 26.5厘米｜AH1988.0012

廣州有許多畫匠專畫各式外銷畫，送禮或留念均宜。畫室備有大量「現貨」，並可供觀摩「製作過程」。郵票小型張上的作品中，畫室內三名畫家在窗前工作，牆上掛滿各式畫作。文獻記載當時畫家多僱用學師或學徒，以分工方式大量繪製外銷畫。這幅作品與文獻紀錄脗合，足證外銷畫除了擁有藝術價值外，亦有甚高的歷史研究價值。

$20郵票小型張 － 名茶故鄉

關聯昌（活躍於1840 – 1870年代）｜茶葉裝箱｜19世紀｜水粉紙本｜11.5 x 18厘米｜AH1975.0004

中國出口的商品中，以茶葉為最大宗。茶葉多在福建種植，船運至廣州，然後裝箱外銷。這幅水粉畫捕捉了茶行在茶葉赴運出口前繁忙、熱鬧的一刻。在右方，婦女們正在將茶葉篩選分級。母親們都邊帶孩子邊幹活。左方，一些工人正把茶葉裝箱，其他人則加籤及秤重。在中後方，裝好的箱子被卸到舢舨上，準備運往黃埔港，停泊在那裏的商船收貨後待啟航回國。

郵票 ‧ 郵趣@Hongkong Post Stamps