「一蚊」的快樂 簡單最滋味

【特約報道】夏天來臨，最渴望就是吃一些開胃清爽、鮮味十足的菜式。除了味蕾上的驚喜，價錢上也想令人驚喜，畢竟各大食肆紛紛減價招徠，寵壞了一眾食客的「荷包」。最近，客家好棧亦推出晚市堂食優惠，只需「一蚊」，就能品嘗美味白灼海生蝦！

傳統巧手之作 原汁原味

談起蝦，人人都愛牠。皆因以蝦入饌的料理層出不窮，無論是煎、炸、蒸、紅燒等，總有一款切合您的口味。而客家好棧，則選用最原汁原味的方法，巧手炮製出一道「白灼海生蝦」。

看似簡單，精髓在於鮮、甜、嫩。海蝦經湯水沸煮，燙至恰巧熟度，是為「灼」。蝦身肉質清甜爽口，色澤幼嫩，也絲毫不損食材的鮮甜原味。簡單，卻最叫人回味。

除烹煮不馬虎外，醬料配搭得宜，也可以百吃不厭。一般吃灼蝦，都會簡單蘸上豉油。若想提鮮，也可以參考吃蒸魚的辦法，在豉油加上薑絲、葱及熱油，惹味誘人。另外，也可加上辣椒粒、蒜蓉、芥辣醬等，層次豐富，任君選擇。

分享優惠 共享快樂

如此優惠，當然要懂得分享！白灼蝦的優惠以二人同行起計算，不設外賣攜走。不妨相約親朋好友，共聚一堂，大快朵頤！

適用分店：客家好棧 (九龍灣淘大、深水埗及東涌分店)

適用時段：星期一至五 (公眾假期除外)

晚上6時至8時30分供應 (九龍灣淘大分店晚上6時起供應)

詳情：