半百保安攔唔住！低胸張栢芝被粉絲強吻

近年在內地人氣強勁的女星張栢芝，昨日在河南鄭州出席時裝店活動時引起哄動，大批粉絲及市民聞風而至，大會為安全起見，安排至少半百保安人員在場維持秩序，並有多名保安貼身護花。以低胸Tee配外套型格打扮上陣的栢芝，全程保持親民作風，進入店舖的沿途，不斷向吶喊的粉絲揮手，而粉絲們更包圍店舖，門口逼得水洩不通。

期間大會安排個別嘉賓及粉絲們跟栢芝在店內合照，其中一名女子合照時突然攬着栢芝，並送上「肉嘴」，在栢芝的右臉親了一下，栢芝立刻驚訝得目瞪口呆，然而該女子只是一時興奮，肉緊得「一親香澤」，未有再有進一步行動。由於有大批站在門外的粉絲狂呼吶喊，不斷大叫「愛你栢芝！」、「栢芝你好美！」等，栢芝見狀也主動走到門口，跟粉絲們揮手及說謝謝。

栢芝是次公開現身，立即出現「#張栢芝生圖」熱搜題目，不足一天閱讀及討論量超過2.7億，「生圖」意思是指相片零修圖，原相直出，網民紛紛盛讚栢芝是真女神，顏值高企：「長成這樣，人生有煩惱嗎？」、「廿年前和現在沒有改變，栢芝的顏值我是特別服氣的」、「都40歲了！美得真絕！」、「不老女神！生了3個孩子，真的沒有變化！」