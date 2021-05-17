蠶豆爸爸 自建數據庫助同路人

蠶豆症究竟是甚麼？為何小朋友一出世就有？接觸到甚麼會引致病發？相信大家聽到蠶豆症都有十萬個為甚麼，今集《醫D病痛》邀請了「豆仔生活百科」創辦人阿邦，一次過解答以上種種疑問，立即去片！

其實蠶豆症是一種基因遺傳疾病，阿邦指：「在香港患上蠶豆症的比例，大約每100個男孩就有3至5個，女孩則每1000個就有4至5個，患有蠶豆症的小朋友，最主要是不能接觸蠶豆、樟腦以及藥油，否則會有溶血甚至死亡的風險。」他補充很多人以為只要不吃蠶豆就沒有問題，事實生活上有很多東西都要避開，例如很多雜豆零食也含有蠶豆、豆瓣醬也有蠶豆、麻辣火鍋有用豆瓣醬；除此之外，常見的藥油一定要避開，而運動藥膏和按摩膏等，大部分也不能使用；現代家庭仍有機會見到的還有臭丸，這個也是絕對不能接觸。

坊間對蠶豆症都有很多誤解，最常見就是說要避開藍色，甚至有人認為藍色衣服也不可以穿，阿邦曾經咨詢過醫生，醫生認為藍色衣服是絕對安全。另外亦有家長認為，蠶豆症小朋友是不能使用薄荷，阿邦表示：「我之前也和港大藥劑系進行了一個合作計劃，是關於蠶豆症小朋友可不可以使用薄荷或薄荷味牙膏，報告提到日常用品中含有的薄荷成分，劑量其實很低。」故此，可以放心讓蠶豆症小朋友使用薄荷味牙膏。

阿邦所成立的「豆仔生活百科」是社創基金資助的項目，主要是蠶豆症紅綠燈產品數據庫，家長可以上載產品資訊，再進碼投票和查詢，看看產品是否蠶豆症適用。我們的投票是紅綠燈，紅燈就是不能用、綠燈就可以用、另外還有黑燈就是曾經出現問題，有風險的東西。阿邦也鼓勵家長多寫一些個人的用法和經驗，家長就可以參考其他人的評論和留言，再自己進行風險評估。