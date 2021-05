MTV頒獎禮：漫威電視劇掃6獎成大贏家

《MTV影視頒獎禮》宣布賽果,漫威電視劇《汪達與幻視》(WandaVision)獲頒4獎,包括「最佳電視劇」、「最佳打鬥」、Elizabeth Olsen獲「最佳電視演出」、Kathryn Hahn獲「最佳奸角」;《飛隼與寒冬戰士》(Falcon and the Winter Soldier)則獲頒2獎,Anthony Mackie獲「最佳英雄」,他與Sebastian Stan獲「最佳拍檔」。

Elizabeth領取「最佳電視演出」時,致詞表示:「我好開心演呢個角色7年,真係,冇嘢好得過拍到《汪達與幻視》,我哋拍攝時真係好好玩,我希望我哋打動到你哋,娛樂到你哋。」

【得獎名單】

最佳電影:《To All the Boys: Always and Forever》

最佳電視劇:《汪達與幻視》

最佳電影演出:Chadwick Boseman《藍調天后》

最佳電視演出:Elizabeth Olsen《汪達與幻視》

最佳英雄:Anthony Mackie《飛隼與寒冬戰士》

最佳接吻:Chase Stokes & Madelyn Cline《Outer Banks》

最佳喜劇演出:Leslie Jones《Coming 2 America》

最佳奸角:Kathryn Hahn《汪達與幻視》

最佳突破演出:Regé-Jean Page《Bridgerton》

最佳打鬥:《汪達與幻視》

最驚嚇演出:Victoria Pedretti《The Haunting of Bly Manor》

最佳拍檔:Anthony Mackie & Sebastian Stan《飛隼與寒冬戰士》

最佳音樂:《Edge of Great》(《Julie and the Phantoms》)