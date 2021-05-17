Caddy Life 7座MPV 經濟實用
2021年05月17日 15:00
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建基於新MQB底盤的Caddy Life配備新廠徽、細長LED頭燈及面罩和18吋合金輪圈，加上賣相年輕又「剛」勁十足。(胡振文攝)
搭載全新MQB底盤的Volkswagen第五代Caddy抵港，代理Scania Hong Kong //Volkswagen Commercial Vehicles Hong Kong 率先引入是空間與實用兼備的7座MPV—Caddy Life。
1.5L汽油偈，有Turbo，配加入 shift-by-wire 線控技術的用全新濕式 7 前速 DSG波箱； 實用大車廂，彈性5+2座位布局，加上配備對應App Connect的10.25吋數碼化儀錶及8.25吋中央觸控屏幕。首批Early Bird優惠價不到30萬啱晒要有7座位、對空間又有要求的務實形車主。
拍攝車是代理特意與 Mr. Men & Little Miss 聯乘推出的 Caddy x Mr Men & Little Miss 期間限定版，如 Mr. Happy、Little Miss Sunshine 多位熱門角色現身支持，凸顯Caddy Life 的 5+2 座家庭車形象。講番車載配備，當然唔止咁少啦，現在就同大家繼續數。
規格表
車型：五門七座位MPV
引擎：直四TSI Evo
容積：1,498c.c.
最大馬力：114ps/4,500~6,000rpm
最大扭力：220Nm/1,750~3,000rpm
傳動：7前速DSG雙離合器
驅動：前置引擎、前輪驅動
綜合耗油量：5.8L/100km
車身體積：4,853×1,855×1,853mm（長×闊×高）