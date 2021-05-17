唔拒抗愛情！阿嬌唔敢畀承諾下任愛人：負擔不起

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國結束2年婚姻，賴弘國日前受訪時提到自己對二度失婚大感無奈，更因此陷入低潮。而阿嬌近日接受內地媒體訪問，大談對婚姻的看法。

問到她覺得20歲的戀愛是怎樣？她覺得可以嘗試很多東西：「因為你對很多事情還沒確定。你不知道自己喜歡甚麼，那個人對自己是真是假有很多不確定，你就願意很勇敢地去愛去嘗試。」到了30歲，她覺得選擇性變少：「30歲是一個瓶頸，其實就是好像想找男朋友也沒有，想談戀愛又沒對象，又懷疑自己是不是變老了，給人家的條件好像愈來愈少了，人家會看不看得上自己，會想很多這些問題。」問到女生在感情裏應該要有怎樣的價值觀？她說：「每個人都不一樣了，不要那麼容易地去表達自己很愛一個人，這樣是會吃虧的，因為男生知道你愛他，他就不會珍惜。」

如果再結婚，前提會是甚麼？她說：「如果真的有這個機會的話，也不想那麼容易地對對方有一些承諾，因為我就是負擔不起。也要顧及對方的感受，我也不想給對方增加那麼大的壓力。因為我是個藝人，我怕對方也突然要面對那麼多人、那麼多的注視而壓力大，所以我就會考慮得很清楚，那也是對方的隱私，就是不想他在那麼多曝光下。」她又透露沒有抗拒愛情，也沒有想談戀愛的想法。