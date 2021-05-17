讚BB腳頭好　余香凝終於掂到女主角獎座

藝人余香凝（Jennifer）去年底與影后鮑起靜及好戲之人潘燦良拍攝微電影《日子總有我伴你走》，更憑此片奪下「最佳微電影女主角」獎，由於疫情關係，是次微電影比賽未有舉行頒獎禮，而近日微電影女主角的獎座終於送出她手上。對於今次獲獎，Jennifer直言開心又感恩，又笑言腹中BB「腳頭好」，她笑說︰「梗係啦！BB喺肚入面經歷拍攝同攞獎。不過我覺得最大拎獎原因係導演同鮑姐（鮑起靜），冇鮑姐做對手戲，唔會有個表現出嚟，所以多謝鮑姐。」

Jennifer直言能參與拍攝的滿足感比攞獎更大，而且拍攝時正經歷人生大事感覺很特別，她說︰「其實自己冇諗過拎，有得做呢個講親情project已經好滿足，自己一直都好想做關於親情的作品，導演第一次搵我拍呢個微電影時，自己計劃緊結婚，到拍攝時就有BB，所以所有嘢嚟得好合時。加上自己婆婆都好大年紀，好想做一些關於親情作品，畀婆婆睇到，或者畀大家睇到，去宣揚珍惜眼前人嘅訊息。」

最後她大讚整個團隊充滿愛，拍攝時非常緊張她這個「大肚婆」，她說︰「拍攝時因為有BB，所以大家好緊張我，唔使埋位大家就叫我坐呀，鮑姐又叫我休息呀，又驚飯盒唔夠營養再加餸，有雞有其他肉叫我食多啲，所以成個團隊好有愛，大家都好緊張我。」故她直言想再與整個團隊合作，她說︰「導演好想拍一套電影長片，我都好期待，希望導演寫好咗會搵齊人再玩啦！」