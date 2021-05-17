敲響鑼鼓震走霉氣！李居明搵龍貫天重振粵劇

玄學大師李居明日前受訪指過去一年，因疫情反覆，令粵劇從業員冇工開，生計頓成問題，身為新光戲院營運者，亦要承受高昂的租金而又零收入，這段寒冬日子對全港都相當難捱，但他認為7月份將是一個轉捩點，並預言粵劇可趁此良機復甦，新光戲院亦會在該月份率先推出三齣粵劇大戲，包括去年無法在西九戲曲中心首演的全新製作《共和三夢》、《毛澤東》，以及本應安排賀歲檔期開鑼的《大紅燈籠蘇東坡》，並定了七月一日下午舉行電影《大運同行》大型首映禮，同日晚上則上演《共和三夢》，一於敲響鑼鼓震走霉氣。

《共和三夢》是李居明編撰《虛雲三夢》三部曲的最後一章，歷時4個月，易稿修訂50次始完成劇本創作，演員有龍貫天、陳咏儀等，並有呂珊友情演出川島芳子一角，李居明坦承疫境下要重振粵劇不易，蝕本經營新光更要面對種種困難，但仍充滿期待，希望藉戲劇安撫及鼓勵飽受疫情重挫的廣大市民及戲行同業，大家都能解除心理障礙，重新走入戲院，支持香港的演藝事業，他謂：「最近睇到一啲演唱會門票大賣，反映市道復甦，好事呀，為香港演藝事業打了一支強心針，我哋新光也有信心打出另一支強心針，為香港帶來希望。」

他還指現在不少香港人患了「冇心機瘟疫病」，而他覺得治愈此病的良方便是入戲院睇戲！