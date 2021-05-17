《KAWS：HOLIDAY》英國站　42米高COMPANION熱氣球升空

自2018年開始展開的《KAWS：HOLIDAY》世界巡迴展覽，不經不覺已經於3年間先後到訪過首爾、台北、香港、富士山甚至出走到太空舉行，來到第6站，KAWS再次與長期合作夥伴、主辦及策展單位AllRightsReserved合作帶來驚喜，將高達42米的COMPANION化身成為熱氣球，並於被稱為「熱氣球之都」的英國布里斯托（Bristol）作首次升空。除了由主辦單位為翱翔天際的COMPANION熱氣球拍攝短片及靚相畀大家欣賞外，各位KAWS Fans稍後亦有機會成為COMPANION熱氣球座上客，因為《KAWS：HOLIDAY》熱氣球世界之旅現時已經接受預訂查詢，於今年第4季就會正式升空（每站地區及售價待定），在官方支付合作夥伴FTX Pay支援下，更首次接受客戶以法定貨幣及加密貨幣付款，想查詢預訂就登入官方網站DDTStore.com。

此外，為紀念是次歷史性的熱氣球之旅，主辦單位亦特別推出一系列《KAWS：HOLIDAY UK》獨家收藏品。當中包括：COMPANION 17吋高級陶瓷容器套裝（1套2色，限量1,000套）、COMPANION 12吋玩偶（1款3色）及連帽衞衣（1款2色），5月18日上午10時起於ddtstore.com獨家發售，預計6月起出貨配送，想入手就記得聽日校定鬧鐘起身！