男女都啱！安祖蓮娜與前夫玩血戀最激

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的形象一向正面，身為聯合國親善大使的她愛心爆棚。不過查實安祖蓮娜未紅前性格放蕩不羈多戀事，與前夫玩血戀最激！

未與畢彼特（Brad Pitt）結婚生仔前安祖蓮娜是同性戀者，曾與美籍日裔模特兒Jenny Shimizu於1994年因合作拍電影《校園古惑女》（Foxfire）而戲假情真搭上！2人在片中飾演女同志，片中更有激烈的半裸情慾戲。2人的戀情最終維持6年。雖然分手但仍保持好友關係，幾年前曾有傳安祖蓮娜與畢佬婚變後曾致電已婚的Jenny講自己與老公分開真相。當時曾有傳2人有機翻撻。而最令人驚訝的是於2010年當時與畢佬仍然是夫婦的她被驚傳與天后Lady GaGa玩SheShe戀，當時傳媒仲話安祖蓮娜與畢佬幾乎因此而分手！

安祖蓮娜曾玩過SheShe戀之外，與第2任影星老公比利卜科頓（Billy Bob Thornton）的「狂野血戀」亦惹來廣泛談論！ 2人1999年因合作電影《空中塞車》（Pushing Tin）而搭上。拍拖幾個月即於拉斯維加斯舉行小型婚禮。據知當時比利卜仍與另一女星羅拉丹恩（Laura Dern）訂緊婚。而她亦唔知未婚夫已婚。羅拉當年受訪時講述當時的情況：「我因拍戲而離開我哋（與比利卜）屋企，而當我離開之後，我嘅未婚夫竟然走去結婚，之後佢再冇搵過我。當時個感覺就好似突然死亡。」

雖然比利卜的年紀比安祖蓮娜大20年，但2人愛得難捨難離！她們當年更被爆愛到要戴住藏有對方鮮血的鏈墜作為「血戀見證」！多年後比利卜解開「血鏈之謎」，他說：「其實條鏈係非常簡單嘅嘢，就好似係：『喂，我哋一齊用筆拮手指然後喺鏈墜上放小小血，而我哋暫別對方時可以戴住條鏈當喺埋一齊。』就係咁簡單。」雖然愛到出血，但最終2人的婚姻只維持兩年。