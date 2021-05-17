放假陪鄧月平　龐景峰唔怕女友呷醋？

藝人龐景峰今日舉行新歌《你我情在》MV首播會，其愛犬Soda更是擔任主角，女友Hailey及好友鄧月平帶同狗仔現身支持。席間龐景峰宣布今年將會再推出4首歌，所有MV都是自編、自導、自演，故預計會相當忙碌。他又講到因為之前由韓國公司幫手出歌，語言全以韓文及國語為主，希望今次可以用香港人身份出廣東歌：「係首寫畀香港嘅情書，Cover喺社會見到嘅愛，一共拍咗2日，同狗仔拍攝係最難，但我訓練得隻狗好好。」

拜龐景峰為師

問到今次編導是否試水溫，之後拍大電影？他笑而不語，指新歌MV劇本是5首歌中寫得最仔細，但難度之後會愈來愈高：「拍到就嚟死！（咪好大Budget？）大製作，但唔關數字事。」鄧月平自爆會為龐景峰第2首歌的MV做女主角，最近拜對方為師學武指，並說：「佢嘅星期六、日都係留咗畀我！」搞到龐景峰即刻指住女友「澄清」：「我都有留時間畀女朋友㗎！」問到女友有否呷醋？他說沒有：「我仲有好多其他男性、女性嘅朋友。」並大讚鄧月平有做打女的天分：「佢好大膽、又好有節奏，若再花多啲時間會更叻。」