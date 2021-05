藝人陳偉琪(Vicky)早前因負面新聞纏身,最終被無綫送入雪櫃,就連《愛.回家之開心速遞》中「細龍太」一角都冇得再演,雖然喺台慶「解禁」表演豎琴,不過之後都係唔見有乜新工作。今個月21日就踏入「3字頭」嘅Vicky,獲外籍男友為佢舉行神秘生日派對,除咗親朋好友之外,仲搵嚟《愛》劇嘅拍檔湯盈盈、陳浚霆等人拍片祝賀,當Vicky見到劇中嘅「廢柴老公細龍生」鄭世豪喺影片出現,佢即刻變得情緒激動,當鄭世豪話:「戲入面細龍生只愛細龍太,世豪只愛世豪太。」唔知係咪佢太掛住劇組同事嘅關係,情緒有啲失控即時標淚,仲要男友加以安慰。

對於男友嘅安排,Vicky事後亦有發文表示:「Thank you my man for such an amazing birthday surprise!(多謝我的男人為我準備這個美好的生日驚喜!)」明顯十分滿意。