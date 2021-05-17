鄺潔楹以為今日出發東京主持奧運：準備好去隔離

藝人朱智賢（朱朱）與鄺潔楹（Judy）今日現身無綫舉辦的《2020年東京奧運》揭幕禮，Judy自爆收到通告時以為自己要去東京主持奧運：「我以為係今日出發，後來收到個今日嘅Rundown見到要去公司一廠化妝先知唔係。我本身已準備好過去嗰邊隔離。（但你事前冇打針又冇做簽證？）我個世界比較樂觀同簡單，我完全唔介意去當地。」她又自薦主持劍擊項目，因為之前她為拍劇而學了半年劍擊：「係由港隊嘅劍擊運動員教我，我都同佢哋操過幾吓，如可以去奧運現場幫佢哋打氣，會好感動。」

至於朱朱稱所有運動項目都有興趣，最期待是排球，因讀書時是排球隊，又很欣賞運動員堅持的精神，自言想去東京現場，並不擔心當地疫情。講到無綫將會舉辦明星運動會，朱朱稱想參加，因為覺得很有趣：「我唔介意游水，包尾冇所謂。（身材弗咗有自信？）我包尾都唔介意。」身材的骰的Judy笑言要向高難度挑戰：「我會揀跳高、跳遠同擲鐵餅，大家應該好想睇，咁先有話題性。」

另外，朱朱的愛犬早前離逝，她表示只能叫自己不要去想：「一諗起就好難過，係有啲遺憾，個心會頂住。」